FBI, Oy Merkezlerine Bombalı İhbarlar Üzerine Açıklama Yaptı

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ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), bazı eyaletlerdeki oy kullanma merkezlerine yönelik bomba ihbarlarının Rusya kaynaklı e- posta adreslerinden yapıldığını belirtti.

Yapılan açıklamada, ihbarların çoğunun Rusya kaynaklı e-posta adreslerinden geldiği ifade edildi. FBI, şimdiye kadar ihbarların hiçbirinin gerçek olduğuna dair bir bulguya rastlanmadığını vurguladı. FBI, seçim güvenliğinin en öncelikli konularından biri olduğunu belirterek, eyalet ve yerel güvenlik birimleriyle yakın iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceklerini ve Amerikalıların oy kullanma hakkını koruma amacıyla her türlü tehdide karşı yanıt vereceklerini açıkladı.