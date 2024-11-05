FBI, Oy Merkezlerine Bombalı İhbarlar Üzerine Açıklama Yaptı - Son Dakika
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Dünya

FBI, Oy Merkezlerine Bombalı İhbarlar Üzerine Açıklama Yaptı

FBI, Oy Merkezlerine Bombalı İhbarlar Üzerine Açıklama Yaptı

FBI, oy merkezlerine yönelik ihbarların Rusya kaynaklı olduğunu, ancak hepsinin asılsız olduğunu duyurdu.

05.11.2024 22:39
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ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), bazı eyaletlerdeki oy kullanma merkezlerine yönelik bomba ihbarlarının Rusya kaynaklı e- posta adreslerinden yapıldığını belirtti.

Yapılan açıklamada, ihbarların çoğunun Rusya kaynaklı e-posta adreslerinden geldiği ifade edildi. FBI, şimdiye kadar ihbarların hiçbirinin gerçek olduğuna dair bir bulguya rastlanmadığını vurguladı. FBI, seçim güvenliğinin en öncelikli konularından biri olduğunu belirterek, eyalet ve yerel güvenlik birimleriyle yakın iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceklerini ve Amerikalıların oy kullanma hakkını koruma amacıyla her türlü tehdide karşı yanıt vereceklerini açıkladı.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Politika, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Dünya FBI, Oy Merkezlerine Bombalı İhbarlar Üzerine Açıklama Yaptı - Son Dakika

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