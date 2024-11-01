Fenomen Sincap \'Peanut\' İçin İmza Kampanyası

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ABD'de 7 yıl önce kurtardığı ve sahiplendiği sincabı sosyal medyada paylaşan bir kişi, yetkililerin gelen ihbarlar üzerine sincaba el koyduğunu ifade etti. Fenomen haline gelen 'Peanut' isimli sincabın eve geri dönmesi için imza kampanyası başlatıldı.

ABD'nin New York eyaletinde, 7 yıl önce Mark Longo tarafından kurtarılan 'Peanut' isimli sincap sosyal medyada fenomen haline geldi. Komşularının vahşi hayvan beslediği gerekçesiyle şikayet ettiği Longo'nun evine Çevre Koruma Bakanlığı'ndan (DEC) gelen yetkililer sincaba el koydu. Fenomen sincap 'Peanut' için imza kampanyası başlatıldı. Yaklaşık 20 bin kişinin imzaladığı kampanyada sincabın Mark Longo'ya geri verilmesi çağrısında bulunuldu. DEC sözcüsü yaptığı açıklamada, "Kamuoyundan kuduz taşıyabilecek hayvanların güvenli olmayan şekilde barındırılması ve yaban hayatının evcil hayvan olarak yasadışı şekilde beslenmesi hakkında çok sayıda rapor aldıktan sonra soruşturma başlatıldı" ifadelerini kullandı.