Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı, Fransız Güçlerinin Çekileceğini Açıkladı

Dünya

FİLDİŞİ Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, Fransız güçlerinin ülkeden çekileceğini açıkladı.

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, ulusa sesleniş konuşmasında Fildişililerin kendi silahlı kuvvetlerinin modernize edilmiş haliyle gurur duymaları gerektiğini belirtti. Ouattara, "Bu bağlamda Fransız güçlerinin koordineli ve organize bir şekilde geri çekilmesine karar verdik" ifadelerini kullandı.