Filipinler'de depo yangınında 15 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Filipinler'de depo yangınında 15 kişi hayatını kaybetti

Filipinler\'de depo yangınında 15 kişi hayatını kaybetti
Son Güncelleme: 31.08.2023 10:39

Filipinler'in Quezon kentinde depo olarak kullanılan bir evde çıkan yangında 15 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yangının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Filipinler'in Quezon kentinde depo olarak kullanılan bir evde çıkan yangında 15 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Filipinler'in Quezon kentinde depo olarak kullanılan 2 katlı bir evde yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında 15 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yangından Korunma Bürosu Müfettişi Nahum Tarroza ikinci kattan panikle atlayan 3 kişinin ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını aktardı. Tarroza ayrıca, muson yağmurunun yol açtığı su baskınları, yoğun trafik ve yanlış adres verilmesi nedeniyle itfaiyecilerin yaklaşık 14 dakika geciktiğini vurguladı. Barangay Tandang Sora İtfaiye Şefi Marcelo Ragundiaz ise ev sahibi ve çalışanlarının deponun arka tarafında kaldıklarını, bu nedenle yangından kaçamadıklarını aktardı.
Yangının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANILA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya Filipinler'de depo yangınında 15 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filipinler'de depo yangınında 15 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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