Filipinler\'de Tayfun ve Muson Felaketi: 17 Ölü

FİLİPİNLER'de 'Bavi Tayfunu' ile güneybatı musonunun yol açtığı afetlerde 17 kişi yaşamını yitirdi.

Filipinler basını, Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi'nin (NDRRMC) açıklamasını yayımladı. 'Bavi Tayfunu' ve güneybatı musonunun neden olduğu afetlerde 17 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, 514 binden fazla kişinin de afetlerden etkilendiği aktarıldı.