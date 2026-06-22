FİLİPİNLER'de bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda 3 öğrenci yaşamını yitirdi, 5 öğrenci yaralandı.
Filipinler polisi, San Jose Ulusal Lisesi'ne silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı. Yetkililer, olayda 3 öğrencinin hayatını kaybettiğini, 5 öğrencinin de yaralandığını bildirdi. Polis, saldırıyla bağlantılı iki şüphelinin gözaltına alındığını belirterek, şüphelilerden birinin saldırının düzenlendiği lisede öğrenci olduğunu kaydetti.
Son Dakika › Dünya › Filipinler'deki Liseye Saldırı: 3 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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