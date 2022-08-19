Partide kendinden geçmiş gibi davranan Finlandiya Başbakanı uyuşturucu kullandığı iddialarını yanıtladı - Son Dakika
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Partide kendinden geçmiş gibi davranan Finlandiya Başbakanı uyuşturucu kullandığı iddialarını yanıtladı

19.08.2022 11:22

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin parti görüntülerinin ardından konuştu. 36 yaşındaki başbakanın katıldığı bir partiye ait görüntülerin sosyal medyaya sızdırılmasının yankıları devam ederken Marin'den ilk açıklama geldi. Tepkileri yanıtlayan Marin, "Uyuşturucu kullanmadım. Sadece dans edip eğlendim" sözlerini kaydetti. Muhalefetse Marin'in uyuşturucu testinden geçmesi gerektiğini ifade etti.

36 yaşındaki Finlandiya Başbakanı Sanna Marin geçtiğimiz gün katıldığı partiyle gündemden düşmüyor. Partide çekilen görüntülerde Marin'in dans etmesi konuşulurken, bukez de masada uyuşturucu görüntüsü ortalığı karıştırdı. Uyuşturucudan dolayı topa tutulan Marin sessizliğini bozdu.

"UYUŞTURUCU KULLANMADIM"

Marin, uyuşturucu kullandığı iddialarını reddetti: "Yasadışı hiçbir şey yapmadım. Uyuşturucu kullanmadım. Sadece dans edip eğlendim" dedi.

"KAFALARDA SORU İŞARETİ BIRAKMAYIN"

Sanna Marin'in koalisyon ortaklarından Merkez Parti Milletvekili Mikko Karna, "Sayın Başbakan'ı uyuşturucu testi yapmaya davet ediyorum. Halkın yüzde 50'si uyuşturucu kullandığınıza inanıyor. Kafalarda soru işareti bırakmayın." dedi.

"UYUŞTURUCU TESTİ YAPTIRMAKTAN ÇEKİNMİYORUM"

Öte yandan Sanna Marin'den, milletvekili Mikko Karna'ya cevap gecikmedi. Marin, gelen tepkilerin ardından uyuşturucu testi yaptırmaktan çekinmeyeceğini söyledi.

MUHALİFLERİ UYUŞTURUCU TESTİNDEN GEÇMESİNİ TALEP EDİYOR

Öte yandan, Bazı muhalifler onun bu davranışının bir başbakana yakışmadığını söyleyerek eleştirdi. Muhalefet milletvekili Mikko Karna, Marin'in uyuşturucu testinden geçmesi gerektiğini istedi.

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Son Dakika Dünya Partide kendinden geçmiş gibi davranan Finlandiya Başbakanı uyuşturucu kullandığı iddialarını yanıtladı - Son Dakika


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