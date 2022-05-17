Finlandiya Parlamentosu'ndan NATO onayı! Parlamentodan geçti

Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki ilerleyişi sonrası korkuya kapılan İsveç ve Finlandiya, geçtiğimiz hafta NATO'ya üye olmak için harekete geçti.

ERDOĞAN KARŞI ÇIKTI

NATO'ya üye olmak için başvuru yapacaklarını açıklayan iki ülke önce Rusya'dan sonra da Türkiye'den tepki gördü. Rusya sınırlarında NATO üyesi ülke olmasını tehdit olarak algılayacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu adımlara "İskandinav ülkeleri terör örgütü misafirhanesi gibi. Olumlu bakmamız mümkün değil" sözleriyle karşı çıktı.

ANKARA'YA GELECEKLER

Türkiye'nin bu hamlesi sonrası paniğe kapılan iki ülke, NATO üyeliği için Ankara'nın kapısını çalmaya hazırlanıyor. İki ülkeden heyetlerin, Türkiye'yi ikna etmek için heyetlerini Ankara'ya göndereceği öğrenildi. Bu karara ise Erdoğan, "Parlamentolarında teröristleri getirip konuşturtuyorlar, özel davetler çıkartıyorlar. Hatta PKK yanlısı teröristler var parlamentoda. Biz bunların neyine güveneceğiz? Pazartesi Türkiye'ye geleceklermiş. Bizi ikna etmeye mi gelecekler? Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar. Her şeyden önce Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bu süreçte bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmelerine biz 'evet' demeyiz. Çünkü o zaman NATO teröristlerin temsilcilerinin yoğunlaştığı bir yer haline gelir. Buna evet demek mümkün değil. Bir sokulduğumuz yerden bir daha sokulamayız." yanıtını verdi.

188 OYLA KABUL EDİLDİ

Tüm dünyanın gözü iki ülkenin adımlarına odaklanmışken, Finlandiya parlamentosu bugün NATO üyeliği başvurusu için oylama yaptı. Başvuru yapılması, 8'e karşı 188 oyla onaylandı. Bu kararın ardından Finlandiya'nın yarın Brüksel'de NATO üyeliğine İsveç ile beraber başvurması bekleniyor.

Bu arada, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, ülkesinin resmi haber ajansı TT'ye yaptığı açıklamada, Türkiye ile NATO üyeliği için diplomatik müzakere çabalarının devam ettiğini söyledi. Linde, konu hakkında fazla yorum yapmayacağını kaydetti.

ABD BAŞKANI BIDEN İLE GÖRÜŞECEKLER

Öte yandan, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün 19 Mayıs'ta ABD'ye gideceği bildirildi. İsveç hükümetinin açıklamasına göre, iki lider de Washington'da ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek.