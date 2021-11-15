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Fırtına etkisiyle kente sürüklendiler: 450 kişi saldırısına uğradı, ölenler var - Son Dakika

Fırtına etkisiyle kente sürüklendiler: 450 kişi saldırısına uğradı, ölenler var

15.11.2021 08:20
Fırtına etkisiyle kente sürüklendiler: 450 kişi saldırısına uğradı, ölenler var

Mısır'da etkili olan sel ve kum fırtınası, Asvan vilayetinde yaşayanların hayatını kötü etkiledi. Kötü hava koşulları sebebiyle dağlık alanlardan bölgeye sürüklenen akrepler, 450 kişiyi yaraladı, 3 kişinin de hayatını kaybetmesine neden oldu.

Mısır yerel basınında yer alan haberlere göre, Mısır'ın güneyindeki Asvan vilayetinde şiddetli sağanak yağış ve rüzgar görüldü. Bölgede buna bağlı olarak sel ve kum fırtınası görülürken, bölge halkı artan akreplerin saldırısına uğradı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 450 KİŞİ YARALANDI

Sağlık Bakan Yardımcısı İhab Hanefi, "Cuma akşamından bu yana kötü hava koşulları nedeniyle akrep sokması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 450 kişi de yaralandı." dedi.

SEL VE KUM FIRTINASIYLA SÜRÜKLENDİKLERİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Sel ve kum fırtınalarının bölgede hayatı olumsuz etkilediği, bazı evlerin kullanılamaz hale geldiği ve elektrik kesintilerine yol açtığı kaydedildi. Dağlık alanda yaşayan akreplerin sel ve kum fırtınasının etkisiyle yerleşim alanlarına sürüklendiği tahmin ediliyor.

Fırtına etkisiyle kente sürüklendiler: 450 kişi saldırısına uğradı, ölenler var

Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Fırtına etkisiyle kente sürüklendiler: 450 kişi saldırısına uğradı, ölenler var - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Fırtına etkisiyle kente sürüklendiler: 450 kişi saldırısına uğradı, ölenler var - Son Dakika
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