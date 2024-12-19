Florida\'da Polis, Sokakta Dolaşan Maymunlar Hakkında Uyardı

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FLORİDA'da polis, sokakta dolaşan maymunlara karşı halkı uyardı.

ABD'nin Florida eyaletinde polis, sokakta dolaşan maymunlar hakkında birçok ihbar aldıklarını duyurdu. İhbarlar sonrasında açıklama yapan polis, halkı maymunlarla temastan kaçınmaları ve onları yakalamamaları konusunda uyardı. Açıklamada, maymunların insanlara zarar verebileceği veya hastalık taşıyabileceği ifade edildi. Polis, halkın bölgede maymunla karşılaşmaları halinde yardım için Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu'yla (FWC) iletişime geçmelerini istedi. Florida'da yabani maymunları beslemek FWC tarafından 2017'den itibaren yasak.