Ford, Almanya'ya 4,4 Milyar Euro Yatırım Yapacak

Haber: İlhan Baba

(KÖLN) - ABD merkezli otomotiv devi Ford, Almanya'daki yan kuruluşu Ford-Werke GmbH'ye 4,4 milyar euroya kadar finansman sağlayacağını duyurdu. Bu yatırım, şirketin Avrupa'daki yeniden yapılanma sürecini desteklemek ve finansal istikrarını güçlendirmek amacıyla yapılacak.

ABD merkezli otomotiv devi Ford, Almanya'daki yan kuruluşu Ford-Werke GmbH'ye 4,4 milyar euroya kadar finansman sağlayacağını duyurdu. Ford, Köln fabrikasını tamamen elektrikli araç üretim merkezine dönüştürmek için 2 milyar dolar yatırım yapmıştı. Ancak, bu dönüşüm beklentileri karşılamadı ve şirketin Avrupa'daki elektrikli araç satışları hedeflerin gerisinde kaldı. Ford'un Explorer ve Capri gibi modelleri, Volkswagen'in MEB platformunu kullanıyor ve rekabet açısından zorluklarla karşılaşıyor.

Şirket, 2006 yılından beri sunduğu garanti beyanını geri çekerek Almanya'daki yan kuruluşunun artık kendi finansal sorumluluğunu üstleneceğini açıkladı. Bu karar, Köln'deki işçiler ve ekonomi çevrelerinde belirsizlik yaratabilir.

Ford, Avrupa'da 4 bin kişiyi işten çıkaracağını, bunların 2 bin 900'ünün Köln fabrikasından olacağını duyurdu. 2024 yılı sonuna kadar fabrikada kısa çalışma uygulamasına geçildi. Şirket, düşük satışlar nedeniyle Explorer modelinin fiyatını 40 bin euronun altına çekerek talebi artırmaya çalışıyor.

Avrupa operasyonlarını daha rekabetçi hale getirmek için maliyetleri azaltmayı ve verimliliği artırmayı hedefleyen şirketin üst düzey yöneticilerinden John Lawler, Avrupa'da başarılı olmak için yapıyı basitleştirmeleri, maliyetleri düşürmeleri ve verimliliği artırmaları gerektiğini vurguladı.