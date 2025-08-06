Fort Stewart Üssü\'nde Silahlı Saldırı

ABD'nin Georgia eyaletindeki Fort Stewart Askeri Üssü'nün silahlı saldırı nedeniyle kısmi olarak giriş çıkışlara kapatıldığı bildirildi.

Fort Stewart Üssü'nün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, üsse bugün bir silahlı saldırı gerçekleştiği kaydedilerek, bu nedenle üssün bir kısmının giriş çıkışlara kapatıldığı aktarıldı. Açıklamada, olayda 5 askerin vurulduğu ve olay yerinde yapılan müdahalenin ardından askerlerin Winn Askeri Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.

Güvenlik güçlerinin saldırganı yakaladığı vurgulanan açıklamada, olayla ilgili incelemenin sürdüğü bilgisi paylaşıldı.