Fransa'da bir adam eşine uyuşturucu verip 50'den fazla kişinin tecavüz etmesine izin verdi.

Fransa'da bir adam eşine uyuşturucu verip 50'den fazla kişinin kendisine tecavüz ettiği anları filme aldı.

Sanık, Dominique P olarak bilinen kişi, iddia edilen tecavüzcüleri bir çevrimiçi tecavüz forumunda bulmuş ve bu kişiler neredeyse 10 yıl boyunca evine gelip iğrenç hayallerini gerçekleştirmişler.

The Telegraph'a göre, Françoise olarak bilinen kadının maruz kaldığı saldırılar 'İSTİSMARLAR' adlı bir dosyada bir USB sürücüde saklanmış.

Dominique, 50 yıldan fazla süre Françoise ile evli kalmış ve 2020'de kadınları soyunma odalarında kaydettiği iddialarının üzerine hakkında soruşturma açıldı.

Bazı adamların , Fransa'nın güneydoğusundaki Provence-Alpes-Côte d'Azur bölgesindeki evi birden çok kez ziyaret ettikleri biliniyor.

Gözaltına alınan adamlardan biri , kadınınrızasının olmadığını bilmedikleri fakat her erkeğin eşi ile istediği herşeyi yapabileceğini söyleyerek kendini savundu.

Francoise, polis ona bilgi verene kadar videoların varlığını bilmiyordu. Şimdi dört cinsel yolla bulaşan hastalık, jinekolojik problemler, sık yorgunluk ve 'dikkat dağınıklığı' ile mücadele ediyor.

Ayrıca depresyonla mücadele ediyor ve Dominique'den boşanma davası açtı, Dominique'in avukatı ise Francoise'i "hayatının aşkı" olarak nitelendirdi.

Olay ile ilgili soruşturma devam ederkenDominique ve eşine tecavüz eden adamların bir kısmı tutuklandı.