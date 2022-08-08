Ölüme Fransız! Çatının üzerine çıkıp su kaydırağına atlayan kilolu şahıs yerden oldukça fazla yükselerek havuza çakıldı

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Torreilles'deki Frenzy Su Parkı'nda bir adamın su kaydırağındaki anları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

KAYDIRAĞA ÇATIDAN ATLADI

Çılgın adam kaydırağa her zaman ki yerden değil de, yolun hemen üzerindeki çatının üzerinden atladı. Yüzlerce insanın şahit olduğu olayda hızla kaydıraktan kayan adamın havuza çakıldığı anlar kameralara yansıdı. Şiddetli bir şekilde havuza düşen adam olaydan hafif sıyrıklarla kurtulurken video paylaşım rekoru kırdı.