Fransa\'da Feci Yangın: 1 Ölü, 3 Kayıp

FRANSA'nın güneyindeki Aude bölgesinde çıkan yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Fransa'nın güneyinde, İspanya sınırına yakın Aude bölgesinde çıkan yangın 39 bin 500 dönümden fazla ormanlık ve kırsal alanı küle çevirdi. Yangında bir kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı ve 3 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Yetkililer, yangına müdahale için 2 bin 100'den fazla itfaiyeci ve birden fazla yangın söndürme uçağının görevlendirildiğini açıkladı.