Fransa'da Kavga Eden Çiftin Gecesi Hastanede ve Karakolda Son Buldu - Son Dakika
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Fransa'da Kavga Eden Çiftin Gecesi Hastanede ve Karakolda Son Buldu

16.07.2023 10:38

Fransa'nın Toulouse kenti yakınlarındaki Portet-sur-Garonne kasabasında bir çift arasında çıkan kavga sonucunda adamın cinsel organı parçalandı ve kadın tarafından zarar gördü. Adam hastaneye kaldırılırken, kadın gözaltına alındı. Olayın detayları araştırılıyor.

Fransa'nın Toulouse kenti yakınlarındaki Portet-sur-Garonne kasabasında kavga eden bir çiftin gecesi hastanede ve karakolda sona erdi. 45 yaşındaki adam ile ismi açıklanmayan 36 yaşındaki kadın, ilişkileri üzerine tartışmaya başladı.

ORTALIK KAN GÖLÜNE DÖNDÜ

Tartışma fiziksel şiddete dönünce kadın adamın cinsel organına vurdu. Kadın, adamın cinsel organını eliyle tutup çekince ortalık kan gölüne döndü. Adamın cinsel organının büyük bir kısmı parçalanırken, Fransız medyasına göre kadın ayrıca adamın kulağına zarar verdi. Olay yerine gelen ekipler adamı ambulansla Rangueil Hastanesi'ne götürdü.

BIÇAK KULLANIP KULLANMADIĞI ARAŞTIRILIYOR

Adamın bilincinin açık olduğu belirtilirken yetkililer incelemelerin sürdüğünü söyledi. Fransız yetkililer, kadının bir bıçak ya da benzeri bir sivri uçlu cisim kullanıp kullanmadığının da incelendiğini aktardı.

KARISINA DAHA ÖNCE FİZİKSEL ŞİDDET UYGULAMIŞ

Hastaneye kaldırılan adamın hayati tehlikesi olmadığı belirtilirken kadının da gözaltına alındığı duyuruldu. Fransız medyası, adamın kadına geçmişte fiziksel şiddet uyguladığını da aktardı.

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Fransa, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Fransa'da Kavga Eden Çiftin Gecesi Hastanede ve Karakolda Son Buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa'da Kavga Eden Çiftin Gecesi Hastanede ve Karakolda Son Buldu - Son Dakika
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