Fransa\'da Milyonluk Mücevher Soygunu

FRANSA'nın kuzeydoğusundaki bir müzeden milyonlarca avroluk mücevher çalındığı bildirildi.

Fransa basını, dün yerel saatle 05.30 sıralarında Bas-Rhin vilayetine bağlı Wingen-sur-Moder kentindeki Lalique Müzesi'nde soygun gerçekleştirildiğini duyurdu. Hırsızların, Fransız cam ve mücevher ustası Rene Lalique'e ait yaklaşık 650 eserin sergilendiği müzenin giriş kapısı ile 6 vitrinini kırdığı belirtildi. Yetkililer, soygunda milyonlarca avro değerindeki mücevherlerin çalındığını açıkladı.

Wingen-sur-Moder Belediye Başkanı Christian Dorschner, soygunla ilgili inceleme başlatıldığını söyleyerek, hırsızların müzeye girdiği sırada alarmların ve güvenlik sisteminin devrede olduğunu aktardı.