Fransa'da Sol İttifakın Partisi Birinci Çıktı

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(ANKARA) - Fransa'da, dün gerçekleştirilen seçimden sonra Sol İttifak'ın partisi Yeni Popüler Cephe (NFP)'nin birinci çıkması, Fransız basınında büyük yankı uyandırdı. Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi'nin seçimden üçüncü çıkmasının ardından, parti seçmenleri sokaklarda durumu protesto etti. Fransızlar, seçimde çoğunluğun sağlanamamasıyla kabinenin nasıl şekilleneceğini merak ederken, önümüzdeki günlerde Başbakan Gabriel Attal'ın istifası bekleniyor.

Fransa'da, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kararıyla gidilen erken genel seçimlerin ilk turunda RN, yüzde 34 alarak yarışı önde tamamlamıştı. RN'nin yükselişini önlemek amacıyla Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un öncülük ettiği merkezci birlik ve NFP'den adaylar, üçüncü oldukları bölgelerde birbirlerinin lehine yarıştan çekilmişti. Buna göre dün yapılan seçimlerde NFP, parlamentoda 182 sandalyeye sahip olarak birinci çıktı. Onu takiben Macron'un merkezci birliği 163 sandalyeyle ikinci olurken, RN toplamda 143 sandalyeyle üçüncü oldu. Fakat meclis çoğunluğunun sağlanması ve kabinenin kurulması için 289 sandalyeye hiçbir parti sahip olamadı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, sol ittifakın birinci olması beklenmedik bir zafer. Le Monde gazetesinde yer alan haberlere göre, RN parti üyeleri ve seçmenleri, öfke ve hayal kırıklığı yaşıyor. RN, Avrupa Parlamento ve Fransa seçimlerinin ilk turunda elde ettiği başarıyı tekrarlayamadı. Seçmenlerin bir kısmı, partinin üçüncü olmasını, sokaklara çıkarak protesto etti. RN parti üyeleri ise henüz bu yenilginin partiye neye mal olduğu konusunda soru sormak istemiyor.

Öte yandan, parlamento seçimlerinin ikinci tur sonuçlarını memnuniyetle karşıladığı belirtilen Emmanuel Macron'un, salı günü NATO zirvesi için Washington'a gitmek üzere yola çıkacağı ve "gerekli kararları almak için yeni Meclis'in yapılanmasını bekleyeceği" duyuruldu.

Liberation gazetesinde yer alan haberlere göre, seçimlerde, RN'nin birinci olmasını bekleyen pek çok anketin sonuçlarının aksine bir tabloyla karşılaşıldı. Bu seçimlerin, Fransa'yı yeni bir döneme taşıyacağı beklenirken gelecek dönemde kabine oluşturmak için siyaset yelpazesinde soldan merkeze doğru bir koalisyonun olabileceği düşünülüyor. İkinci tura katılım oranının yüzde 67,1 olmasına dikkat çekilirken bu oranda bir katılım 1981'den bu yana görülmedi.

Le Figaro'da yer alan haberlerde, çoğunluğun sağlanamadığı mecliste, özellikle 31 Aralık'tan sonra kabul edilmesi beklenilen bütçe tasarısı için oylamada bir kargaşa çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. France 24 kanalında ise NFP'nin "şok edici bir zafer kazandığı" ve Fransa'nın, yeni bir hükümet kurma zorluğuyla karşı karşıya olduğu söyleniyor. Başbakan Gabriel Attal'ın ise önümüzdeki günlerde istifa etmesi bekleniyor.