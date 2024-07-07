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Fransa'da Sol Partilerin İttifakı Önde

Fransa\'da Sol Partilerin İttifakı Önde

Fransa'da genel seçimin ikinci turunda sandık çıkış anketine göre sol partilerin ittifakı Yeni Halk Cephesi önde. İlk sonuçlar hiçbir partinin Fransa Parlamentosu'nun alt kanadı olan Ulusal Meclis'te çoğunluğu sağlayamayacağını gösteriyor. Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi ise bu kez seçimde umduğunu bulamadı ve üçüncü sırada. Genel seçimin ikinci turunda 577 seçim bölgesinde, ilk turda hiçbir adayın yüzde 50 oy alamaması halinde, en az yüzde 12,5 oy almış adaylar yarışabiliyor.

07.07.2024 21:22
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Fransa'da genel seçimin ikinci turunda sandık çıkış anketine göre sol partilerin ittifakı Yeni Halk Cephesi önde. İlk sonuçlar hiçbir partinin Fransa Parlamentosu'nun alt kanadı olan Ulusal Meclis'te çoğunluğu sağlayamayacağını gösteriyor. Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi ise bu kez seçimde umduğunu bulamadı ve üçüncü sırada.

Genel seçimin ikinci turunda 577 seçim bölgesinde, ilk turda hiçbir adayın yüzde 50 oy alamaması halinde, en az yüzde 12,5 oy almış adaylar yarışabiliyor.

3 adayın 2. tura kaldığı 306 seçim bölgesinde, oyların bölünüp aşırı sağın avantaj sağlamaması için sol ya da merkez partilerden 200'den fazla aday seçimden çekildi.

İlk turda Ulusal Birlik Partisi oyların yüzde 33,4'ünü almış, sol partilerin ittifakı Yeni Halk Cephesi yüzde 27,9 oyla ikinci olmuş, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rönesans Partisi'nin liderliğini yaptığı merkez partiilerin ittifakı Cumhuriyet İçin Hep Birlikte oyların ancak yüzde 20,7 'sini alabilmişti.

İlk turda Ulusal Meclis'in 577 milletvekilinin 76'sı belli olmuş; aşırı sağ 39, sol ittifak 32, merkez sağ 3, Macron'un ittifakı ise 2 milletvekili çıkarmıştı.

Fransa'da son 43 yılın en yüksek katılım oranı

Oy verme işleminin sona ermesine bir saat kala seçime katılım oranı yüzde 67'yi aşmıştı. Bu Fransa'da 1981'den bu yana görülen en yüksek katılım oranı. 30 Haziran'da yapılan genel seçimin ilk turunda katılım oranı yüzde 66 olmuştu.

Fransa'da genel seçimin ikinci turunda yoğun güvenlik önlemleri alındı, ülke çapında 30 bin polis konuşlandırıldı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinde 9 Haziran'da yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Ulusal Birlik’nin ilk sırada yer almasının ardından Ulusal Meclis'i feshetmiş ve erken seçim kararı almıştı.

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimi 2027'de yapılacak.

Macron daha önce 2017 ve 2022'de, ikinci turda Ulusal Birlik (eski adıyla Ulusal Cephe) Partisi'nin adayı Marine Le Pen'i yenerek Fransa Cumhurbaşkanı seçilmişti.

Kaynak: BBC

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