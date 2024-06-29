Fransa'da Ulusal Meclis Seçimlerinin İlk Turu Yarın Yapılacak - Son Dakika
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Fransa'da Ulusal Meclis Seçimlerinin İlk Turu Yarın Yapılacak

Fransa'da Ulusal Meclis seçimlerinin birinci turu yarın yapılacak. Aşırı sağcı Ulusal Birlik'in (RN) yarışı önde tamamlaması bekleniyor. Seçimlerde kendi bölgelerinde oyların en az yüzde 12,5'ini alan adaylar ikinci turda yarışmaya hak kazanacak. Seçmen sağ, sol ve merkez sağ olmak üzere üç gruba ayrılmış görünüyor. Sandalye dağılımı ikinci tur sonuçlarına bağlı olduğundan tahmin etmek zor olabilir.

29.06.2024 17:26
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(PARİS) - Fransa'da Ulusal Meclis seçimlerinin ilk turu yarın yapılacak. Aşırı sağcı Ulusal Birlik'in (RN) yarışı önde tamamlaması bekleniyor.

Fransa'da Ulusal Meclis seçimlerinin birinci turu için resmi kampanya süreci dün gece sona erdi. Ülke yarın sabah sandık başına gidiyor. Seçimler Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, partisinin Avrupa parlamentosu seçimlerindeki yenilgisinin ardından Ulusal Meclisi feshedip erken seçim çağrısında bulunması üzerine erken yapılıyor.

Fransız medyasında seçimlerden iki gün önce yayınlanan iki ankette, Marine Le Pen'in göçmen karşıtı partisinin, yarışı istikrarlı bir şekilde önde götürdüğünü gösteriyor.

Les Echos gazetesinde yayınlanan bir anket, RN'nin yüzde 37 oranında destek kazanabileceğini gösterirken, BFM TV'de yayınlanan bir başka ankette ise aşırı sağın 577 sandalyeli Ulusal Meclis'te 260 ila 295 arası sandalye kazanma yolunda olduğu tahmininde bulunuldu.

Seçimlerde kendi bölgelerinde oyların en az yüzde 12,5'ini alan adaylar 7 Temmuz'da yapılacak olan ikinci tur seçimlerinde de yarışmaya hak kazanacak. Ulusal Meclis'teki nihai sandalye dağılımı seçimlerin ikinci turunun tamamlanmasının ardından netleşecek.

Seçmen üçe bölünmüş durumda

Kamuoyu yoklamalarına göre seçmen sağ, sol ve merkez sağ olmak üzere üç gruba ayrılmış görünüyor.

Fransa'ya göç akınını durdurma, hukuki düzeni Fransızların lehine yeniden tesis etme vaatleriyle yola çıkan aşırı sağ blok RN birinci görünürken, radikal solcu Jean-Luc Mélenchon'un partisinin öncülük ettiği solcu Yeni Popüler Cephe (NFP), yaklaşık yüzde 30 destekle sağ bloku takip ediyor.

Emmanuel Macron'un öncülüğündeki "Ensemble" olarak bilinen üç partiden oluşan merkez sağ koalisyon ise yüzde 20 civarında seçmen desteğiyle her iki bloğun da gerisinde kalıyor.

Fransa'nın 577 seçim bölgesinde sonuçlar ikinci tur sonuçlarına bağlı olduğundan ve bunların çoğunda aşırı sağı engellemeye yönelik taktiksel ittifaklar ve geri çekilmelerden etkilenen üçlü yarışlar olabileceği için sandalye dağılımını tahmin etmek çok da kolay olmuyor.

Fransa'da Ulusal Meclis iki aşamalı bir seçim sistemiyle belirleniyor. İlk turda 577 seçim bölgesinin her birinde bir milletvekilinin doğrudan yarışı kazanması için oyların yüzde 50'sinden fazlasını alması gerekir. İlk turda bu kriteri karşılayan bir adayın çıkmadığı bölgelerde ikinci bir tur düzenleniyor. İlk turda en çok oy alan iki aday ve oyların en az yüzde 12.5'ini alan diğer adaylar ikinci tura kalıyor. İkinci turda en fazla oyu alan aday kazanıyor.

Kaynak: ANKA

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