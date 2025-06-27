Fransa felaketi yaşarken polis Titanic filminin müziği ile devriye attı

Fransa'yı gece saatlerinde vuran şiddetli fırtına ve yağış faciayı beraberinde getirdi. Ağaçlar ve elektrik hatları devrilirken, cadde ve sokaklarda su baskınları meydana geldi. Elektrik dağıtım şirketi Enedis'e göre 100 bin hane elektriksiz kaldı.

Tarn-et-Garonne ilinde 12 yaşındaki bir çocuk üzerine ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Mayenne bölgesinde ise bir ağacın yola devrilmesi sonucu ATV kullanan bir adam yaşamını yitirdi.

Sivil Güvenlik Kriz Yönetimi Operasyon Merkezi Yardımcısı Alexandre Jouassard, fırtınada şu ana kadar 2 kişinin hayatını kaybettiğini, aralarında ağır yaralıların da bulunduğu 17 kişinin yaralandığı açıkladı.

MECLİS TAVANINDAN SU SIZDI

Başkent Paris'te gök gürültülü fırtına ve sağanak yağış etkili oldu. Metro istasyonları ve yollar sular altında kaldı. Ulusal Meclis'te Orta Doğu'daki durumun ele alındığı oturumda konuşan Başbakan François Bayrou'nun üzerine tavandan su damladı.

Başbakan Bayrou yağmur yağdığını söylerken, oturuma kısa süre ara verildi.

POLİS TİTANİC MÜZİĞİ İLE DEVRİYE ATTI

Felaketi yaşayan Paris'te sular altında olduğu sıralarda bir Fransız polisi, Titanic filminin müziğini çalarak devriye attı.