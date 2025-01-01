Fransa Yeni Yıla Coşkuyla Girdi

Dünya

FRANSA, yeni yıla 'merhaba' dedi.

Fransa'nın başkenti Paris'te yeni yıl kutlamaları şehrin sembollerinden Şanzelize Caddesi'nde ve Eyfel Kulesi ile kısa süre önce restorasyonu tamamlanan Notre Dame Katedrali çevresinde yapıldı.

Parisliler ve turistler, beş yıl önce yangında hasar gören ve yeniden ziyarete açılan Notre Dame Katedrali'ndeki kutlamalara yoğun ilgi gösterdi.