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Fransız Le Canard enchaine dergisi: Macron, İngiltere Başbakanı Johnson'a 'palyaço' dedi - Son Dakika
BBC

Fransız Le Canard enchaine dergisi: Macron, İngiltere Başbakanı Johnson'a 'palyaço' dedi

02.12.2021 18:25
Fransız Le Canard enchaine dergisi: Macron, İngiltere Başbakanı Johnson'a 'palyaço' dedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, özel bir diyaloğu sırasında İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a "palyaço" dediği belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, özel bir diyaloğu sırasında İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a "palyaço" dediği belirtildi.

Fransa'da yayınlanan Le Canard enchaine dergisi Macron'un İngiltere Başbakanı için sık sık "bir görgüsüzün davranışlarına sahip olduğunu söylediği" bilgisini de verdi.

Haber, Macron'un geçen hafta Manş Denizi'nde bir mülteci botunun batmasından sonraki telefon görüşmesinden sonra, Johnson'ın sergilediği davranışlardan şikayet etmesinin ardından yayımlandı.

Fransız lider, Johnson'ın Manş Denizi'nden mülteci geçişleri konusunda beş maddelik bir plan öneren mektubunu Twitter'da paylaşması nedeniyle öfkelenmişti.

Macron, "İki gün önce Başbakan Johnson ile ciddi bir şekilde görüşmüştüm. Ben kendi adıma, tüm ülkeler ve liderlerle yaptığım gibi böyle yapmaya devam edeceğim. Ciddi olmadıklarında kullandıkları yöntemlere şaşırdım. Bu konularda bir liderden diğerine iletişimi tweet'lerle ve kamuoyuna açıkladığımız mektuplarla kurmuyoruz" demişti.

Ancak derginin haberine göre, Macron özel sohbetlerinde Johnson için çok daha ağır ifadeler kullandı.

Dergi Macron'un "Boris Johnson benimle görüştü, her şey iyiydi, yetişkinler gibi konuştuk ama öncesinde ve sonrasında bize çirkin bir şekilde zorluk yaşattı. Hep aynı şey..." dediğini yazdı.

Dergi ayrıca, Macron'un danışmanlarına, Johnson'ın Manş Denizi'nden geçişler ve "sosis savaşları" konusunda Fransa'yı kamuoyu önünde günah keçisi ilan ettiği için kendisinden özür dilediğini söylediğini belirtti.

Macron'un "Birlikte bir sürü şey yapabileceğimiz büyük bir ülkenin bir palyaço tarafından yönetildiğini görmek üzücü" dediği de kaydedildi.

'Kendisini kurban gibi konumlandırıyor'

Fransız liderin aynı zamanda, Brexit anlaşmasındaki eksikliklerden Johnson'ın Fransa'ya karşı tavrını sorumlu tuttuğu vurgulandı.

Macron'un şu ifadeleri de kullandığı iddia edildi:

"Brexit, Johnson sirkinin başlama noktası. Çabucak durumun İngiltere için feci olduğunu fark etti. Benzinliklerde yakıt yoktu ve birçok üründe sıkıntı yaşanıyordu.

"Kendisini bir kurban gibi konumlandırıyor ve Fransa'yı günah keçisi haline etiriyor. Basit durumları, karmaşık problemlere dönüştürmeye uğraşıyor. Mart'tan beri bu konumdayız. Bunu 'sosis savaşı'nda, balıkçılıkta, denizaltı olayında da yaptı.

"Özel konuşmalarda böyle davrandığı için özür diliyor, ancak kamuoyunun tepkisini her şeyin üzerinde tutması gerektiğini söylüyor"

Fransa'nın eski İngiltere Büyükelçisi Sylvie Bermann, Times radyosuna yaptığı açıklamada, iki ülke ilişkilerinin "Waterloo Savaşı'ndan bu yana bu kadar kötü olmadığını" söylemişti.

Johnson'ın Sözcüsü ise, Bermann'ın sözleri ve Johnson ile Macron'un dost olup olamdığı sorulduğunda "Başbakana bu birçok kez soruldu ve kendisi Cumhurbaşkanı Macron'la yakın ilişkisinden, çalışma ilişkisinden bahsetti" yanıtını verdi.

Fransız Le Canard enchaine dergisi: Macron, İngiltere Başbakanı Johnson'a 'palyaço' dedi
Fransız Le Canard enchaine dergisi: Macron, İngiltere Başbakanı Johnson'a 'palyaço' dedi

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