Fransız Mirage 2000D savaş uçağı Rogeville'de düştü, uçaktaki 1 kişi öldü - Son Dakika
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Fransız Mirage 2000D savaş uçağı Rogeville'de düştü, uçaktaki 1 kişi öldü

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Fransız Mirage 2000D savaş uçağı Rogeville\'de düştü, uçaktaki 1 kişi öldü
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Fransa Savunma Bakanlığı, dün 22.30 sıralarında Meurthe-et-Moselle'deki Rogeville'de Hava ve Uzay Kuvvetleri'ne ait Mirage 2000D'nin düştüğünü açıkladı. Uçakta biri pilot 2 kişinin bulunduğu, birinin cansız bedenine ulaşıldığı, diğerinin arandığı belirtildi.

FRANSA'nın Meurthe-et-Moselle vilayetinde 'Mirage 2000D' tipi savaş uçağının düştüğü ve bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Fransa Savunma Bakanlığı, dün yerel saatle 22.30 sıralarında Meurthe-et-Moselle vilayetine bağlı Rogeville kentinde, Fransa Hava ve Uzay Kuvvetleri'ne ait 'Mirage 2000D' tipi savaş uçağının düştüğünü açıkladı. Uçakta biri pilot 2 kişinin bulunduğu kaydedilen açıklamada, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, diğer kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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