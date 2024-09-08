Fransız Solcular, Michel Barnier\'in Başbakan Olarak Atanmasını Protesto Etti

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(ANKARA) - Fransa'da yüz binden fazla sol görüşlü Fransız vatandaşı, Paris başta olmak üzere ülke genelinde Michel Barnier'in başbakan olarak atanmasını protesto etti. Ulusal Birlik (RN) Partisi'nin Genel Başkanı Marine Le Pen ise Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Barnier'ı seçmesinde rol oynadığı iddialarını reddetti.

İşçi sendikaları ve sol görüşlü siyasi partilerin protesto çağrısı üzerine, Fransa genelinde toplanan yüz binden fazla kişi, Barnier'in başbakan olarak atanmasını protesto ederek Macron'un solun "tüm çağrı ve uyarılarının" aksine merkez sağdan muhafazakar bir başbakan atama kararına tepki gösterdi.

Fransa'nın aşırı sağcı lideri Marine Le Pen, Fransız medyasına yaptığı açıklamada, merkez sağdaki Michel Barnier'in Fransa Başbakanlığı'na atanmasında hiçbir rolünün olmadığını belirtti. Fransız medyasında, Le Pen'in RN'nin yeni başbakan seçilen Barnier'i devirmek için çıkarılan herhangi bir güvensizlik önergesini desteklemeyeceğine ilişkin Macron'a güvence verdiğine dair iddialar yer almıştı.

Le Pen, perşembe günü Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde Barnier'in atanması konusunu ele aldıklarına ilişkin medyada çıkan haberleri yalanlayarak, "Ben Macron'un insan kaynakları müdürü değilim" ifadelerini kullandı. Ayrıca Le Pen, partisinin yeni kabinede yer almayacağını söyledi.

Le Pen'den referandum çağrısı

İki kez cumhurbaşkanlığı yarışında ikinci olan Le Pen, Macron'u göç, sağlık ve güvenlik gibi önemli konularda halka doğrudan oy hakkı tanıyacak bir referandum yapmaya çağırdı. Buna göre Le Pen, RN'nin "halka doğrudan karar verme yetkisi vermeyi amaçlayan her türlü yaklaşımı kayıtsız şartsız destekleyeceğini" söyledi.

Le Pen, partisi RN'nin Barnier'in her hareketini izleyeceğini de bildirdi. "Eğer önümüzdeki haftalarda Fransızlar bir kez daha unutulur ya da kötü muamele görürse, hükümeti kınamaktan çekinmeyeceğiz" diyen Le Pen, Fransa'nın "bir yıl içinde" yeni yasama seçimlerine gitmesini beklediğini de ifade etti.

Sol koalisyon güvensizlik önergesiyle Barnier'i devirmeyi planlıyor

Haftalar süren yeni başbakanın kim olacağı tartışmalarına karşı Macron, Avrupa Birliği'nin Brexit müzakerecisi olarak görev yapan 73 yaşındaki eski Fransa Dışişleri Bakanı Barnier'i başbakan olarak atayarak nokta koydu.

Seçimlerden sonra Fransa'nın en büyük siyasi bloğu olarak ortaya çıkan ancak genel çoğunluğu sağlayamayan sol koalisyon Yeni Halk Cephesi (NFP) de Cumhurbaşkanı Macron'un, aday gösterdikleri Lucie Castets'i reddedip merkez sağdan Barnier'ı başbakan olarak atamasına tepki gösterdi. Bunun üzerine sol koalisyon, bir güvensizlik önergesiyle Barnier'i devireceklerini kaydetti.