Fransız Solcular, Michel Barnier'in Başbakan Olarak Atanmasını Protesto Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Fransız Solcular, Michel Barnier'in Başbakan Olarak Atanmasını Protesto Etti

Fransız Solcular, Michel Barnier\'in Başbakan Olarak Atanmasını Protesto Etti

Fransa'da yüz binden fazla sol görüşlü Fransız vatandaşı, Michel Barnier'in başbakan olarak atanmasını protesto etti. Marine Le Pen ise Macron'un Barnier'ı seçmesinde rol oynadığı iddialarını reddetti.

08.09.2024 19:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Fransa'da yüz binden fazla sol görüşlü Fransız vatandaşı, Paris başta olmak üzere ülke genelinde Michel Barnier'in başbakan olarak atanmasını protesto etti. Ulusal Birlik (RN) Partisi'nin Genel Başkanı Marine Le Pen ise Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Barnier'ı seçmesinde rol oynadığı iddialarını reddetti.

İşçi sendikaları ve sol görüşlü siyasi partilerin protesto çağrısı üzerine, Fransa genelinde toplanan yüz binden fazla kişi, Barnier'in başbakan olarak atanmasını protesto ederek Macron'un solun "tüm çağrı ve uyarılarının" aksine merkez sağdan muhafazakar bir başbakan atama kararına tepki gösterdi.

Fransa'nın aşırı sağcı lideri Marine Le Pen, Fransız medyasına yaptığı açıklamada, merkez sağdaki Michel Barnier'in Fransa Başbakanlığı'na atanmasında hiçbir rolünün olmadığını belirtti. Fransız medyasında, Le Pen'in RN'nin yeni başbakan seçilen Barnier'i devirmek için çıkarılan herhangi bir güvensizlik önergesini desteklemeyeceğine ilişkin Macron'a güvence verdiğine dair iddialar yer almıştı.

Le Pen, perşembe günü Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde Barnier'in atanması konusunu ele aldıklarına ilişkin medyada çıkan haberleri yalanlayarak, "Ben Macron'un insan kaynakları müdürü değilim" ifadelerini kullandı. Ayrıca Le Pen, partisinin yeni kabinede yer almayacağını söyledi.

Le Pen'den referandum çağrısı

İki kez cumhurbaşkanlığı yarışında ikinci olan Le Pen, Macron'u göç, sağlık ve güvenlik gibi önemli konularda halka doğrudan oy hakkı tanıyacak bir referandum yapmaya çağırdı. Buna göre Le Pen, RN'nin "halka doğrudan karar verme yetkisi vermeyi amaçlayan her türlü yaklaşımı kayıtsız şartsız destekleyeceğini" söyledi.

Le Pen, partisi RN'nin Barnier'in her hareketini izleyeceğini de bildirdi. "Eğer önümüzdeki haftalarda Fransızlar bir kez daha unutulur ya da kötü muamele görürse, hükümeti kınamaktan çekinmeyeceğiz" diyen Le Pen, Fransa'nın "bir yıl içinde" yeni yasama seçimlerine gitmesini beklediğini de ifade etti.

Sol koalisyon güvensizlik önergesiyle Barnier'i devirmeyi planlıyor

Haftalar süren yeni başbakanın kim olacağı tartışmalarına karşı Macron, Avrupa Birliği'nin Brexit müzakerecisi olarak görev yapan 73 yaşındaki eski Fransa Dışişleri Bakanı Barnier'i başbakan olarak atayarak nokta koydu.

Seçimlerden sonra Fransa'nın en büyük siyasi bloğu olarak ortaya çıkan ancak genel çoğunluğu sağlayamayan sol koalisyon Yeni Halk Cephesi (NFP) de Cumhurbaşkanı Macron'un, aday gösterdikleri Lucie Castets'i reddedip merkez sağdan Barnier'ı başbakan olarak atamasına tepki gösterdi. Bunun üzerine sol koalisyon, bir güvensizlik önergesiyle Barnier'i devireceklerini kaydetti.

Kaynak: ANKA

Marine Le Pen, Politika, Güncel, Fransa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Fransız Solcular, Michel Barnier'in Başbakan Olarak Atanmasını Protesto Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:54 Tunceli’de 4 askerimiz şehit oldu Şehit Büyükçaylı’nın eşi bu akşam doğum yapmış Tunceli'de 4 askerimiz şehit oldu! Şehit Büyükçaylı'nın eşi bu akşam doğum yapmış
22:58 Narin cinayetini çözecek gelişme: Türkiye META’dan verileri istedi Narin cinayetini çözecek gelişme: Türkiye META'dan verileri istedi
22:32 Otopsiden gelen ilk sonuçlar korkunç Narin’in nasıl öldürüldüğü adli tıp raporunda Otopsiden gelen ilk sonuçlar korkunç! Narin'in nasıl öldürüldüğü adli tıp raporunda
22:16 Diyarbakır’da halk Narin için sokağa döküldü Diyarbakır'da halk Narin için sokağa döküldü
21:19 Kahreden detay ’’Narin’in Elif Ba’sı, çantası, terlikleri de cesedinin olduğu çuvaldaydı’’ Kahreden detay! ''Narin'in Elif Ba'sı, çantası, terlikleri de cesedinin olduğu çuvaldaydı''
13:16 Nicole Kidman, ödülünü almadan acı haberi öğrendi Nicole Kidman, ödülünü almadan acı haberi öğrendi
13:04 Narin’in acı haberi sonrası 19 gündür olay yerinde olan muhabir gözyaşlarına hakim olamadı Narin'in acı haberi sonrası 19 gündür olay yerinde olan muhabir gözyaşlarına hakim olamadı
12:38 Taraftarlar küplere binecek Amartey’in takımdan gitmemek için yaptığı şey akıl alır gibi değil Taraftarlar küplere binecek! Amartey'in takımdan gitmemek için yaptığı şey akıl alır gibi değil
12:01 Yeni maaşı dudak uçuklatacak cinsten Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile yola devam edecek Yeni maaşı dudak uçuklatacak cinsten! Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile yola devam edecek
12:00 Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış
11:28 Milli basketbolcu İlkan Karaman, trafik kazasında hayatını kaybetti Milli basketbolcu İlkan Karaman, trafik kazasında hayatını kaybetti
11:15 Bakan Tunç: Narin’in ölümünden sorumlu olanlar adalet önünde hesap verecektir Bakan Tunç: Narin'in ölümünden sorumlu olanlar adalet önünde hesap verecektir
10:59 Narin’in cansız bedeni dere yatağında bulundu Günlerdir bulunması için paylaşım yapan ünlü isimler isyan etti Narin'in cansız bedeni dere yatağında bulundu! Günlerdir bulunması için paylaşım yapan ünlü isimler isyan etti
10:56 Real Madrid’de Arda Güler paniği Real Madrid'de Arda Güler paniği
10:21 Taraftarlar tedirgin Mauro Icardi’den kafaları karıştıran paylaşım Taraftarlar tedirgin! Mauro Icardi'den kafaları karıştıran paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2024 05:14:31. #1.12#
SON DAKİKA: Fransız Solcular, Michel Barnier'in Başbakan Olarak Atanmasını Protesto Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement