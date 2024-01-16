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Fransız vatandaşları İsrail'de araç çalıp yayaları ezdi - Son Dakika
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Fransız vatandaşları İsrail'de araç çalıp yayaları ezdi

Fransa, İsrail'in Ranaana kentinde meydana gelen olayda iki Fransız vatandaşının yaralandığını açıkladı. İki kişi tarafından üç araç çalınarak gerçekleştirilen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. İsrail polisi, saldırganların yasa dışı yollarla ülkeye girdiğini ve araçları yayaların üzerine sürerek eylemi gerçekleştirdiğini belirtti. İki şüpheli gözaltına alındı. Fransa Dışişleri Bakanlığı ise olayla ilgili vatandaşlarını desteklemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Fransız vatandaşları İsrail\'de araç çalıp yayaları ezdi
16.01.2024 - 12:44,
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Fransa, dün Ranaana kentinde iki kişinin, üç araç çalarak yayaları ezdiği olayda iki Fransız vatandaşının yaralılar arasında olduğunu açıkladı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi yaralandı.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'in kuzeyindeki Ranaana kentinde dün meydana gelen olayda, 1 kişinin öldüğü ve 17 kişinin yaralandığı açıklandı. İsrail polisi olayı gerçekleştirenlerin, İsrail'e yasa dışı yollarla girdiğini, farklı bölgelerde üç araç değiştirip araçları yayaların üzerine sürerek ezdiğini ifade etti. İki şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı olayla ilgili yaptığı açıklamada "Yaralılar arasında iki genç yurttaşımız da var. Tel Aviv'deki Fransa Başkonsolosluğu, Ra'anana'daki vatandaşlarımızı desteklemek için yoğun bir şekilde çalışıyor" dedi.

Kaynak: DHA
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