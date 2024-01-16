Fransız vatandaşları İsrail\'de araç çalıp yayaları ezdi

Fransa, dün Ranaana kentinde iki kişinin, üç araç çalarak yayaları ezdiği olayda iki Fransız vatandaşının yaralılar arasında olduğunu açıkladı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi yaralandı.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'in kuzeyindeki Ranaana kentinde dün meydana gelen olayda, 1 kişinin öldüğü ve 17 kişinin yaralandığı açıklandı. İsrail polisi olayı gerçekleştirenlerin, İsrail'e yasa dışı yollarla girdiğini, farklı bölgelerde üç araç değiştirip araçları yayaların üzerine sürerek ezdiğini ifade etti. İki şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı olayla ilgili yaptığı açıklamada "Yaralılar arasında iki genç yurttaşımız da var. Tel Aviv'deki Fransa Başkonsolosluğu, Ra'anana'daki vatandaşlarımızı desteklemek için yoğun bir şekilde çalışıyor" dedi.