Frontex: Toplamda 2,5 milyondan fazla Ukraynalı geri döndü - Son Dakika
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Frontex: Toplamda 2,5 milyondan fazla Ukraynalı geri döndü

12.06.2022 12:18
Frontex: Toplamda 2,5 milyondan fazla Ukraynalı geri döndü

Frontex, Şubat'ta Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Ukraynalı olmayanlar da dahil olmak üzere Avrupa Birliği'ne (AB) giren yerinden edilmiş kişilerin toplam sayısının 7,3 milyon olduğunu ve toplamda 2,5 milyondan fazla Ukraynalının da ülkesine geri döndüğünü bildirdi.

Frontex, Şubat'ta Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Ukraynalı olmayanlar da dahil olmak üzere Avrupa Birliği'ne (AB) giren yerinden edilmiş kişilerin toplam sayısının 7,3 milyon olduğunu ve toplamda 2,5 milyondan fazla Ukraynalının da ülkesine geri döndüğünü bildirdi.

Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex) tarafından 9 Haziran'da yapılan yazılı açıklamada, Şubat'ta Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana 5,5 milyon Ukrayna vatandaşının AB'ye kaçtığı ve Ukraynalı olmayanlar da dahil olmak üzere AB'ye giren yerinden edilmiş kişilerin toplam sayısının 7,3 milyon olduğu belirtildi. Ukrayna'ya dönen Ukraynalı sayısının, ülkeyi terk edenlerin sayısını geçmeye devam ettiği ifade edilen açıklamada, "Son 10 gün içinde, günde ortalama 37 bin Ukraynalı AB üye devletlerinden Ukrayna ve Moldova'ya doğru yola çıktı. Savaşın başlamasından bu yana toplamda, 2,5 milyondan fazla Ukraynalı anavatanına döndü" denildi. Geçişlerin büyük bölümünün halen Polonya ve Romanya sınır geçiş noktalarında gerçekleştiği ifade edilirken, bu sınırlardaki baskının, alternatif kara yolları araştırılırken Rusya'nın Ukrayna'dan liman tahıl ihracatını bloke etmesiyle daha da arttığı belirtildi.

AB'NİN DOĞU SINIRI BOYUNCA 481 PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİ

Ayrıca Frontex'in, sınır geçişlerini kolaylaştırmak ve tahliye koridorlarını desteklemek için mülteci akışlarını izlemeye devam ettiği belirtilen açıklamada, "Ulusal makamları sınır kontrolü konusunda desteklemek için 345'i Ukrayna'ya komşu ülkeler de dahil olmak üzere AB'nin doğu kara sınırı boyunca 481 memur ve personel görevlendirdik" ifadelerine yer verildi.


Frontex: Toplamda 2,5 milyondan fazla Ukraynalı geri döndü
Frontex: Toplamda 2,5 milyondan fazla Ukraynalı geri döndü
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Kaynak: DHA

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Frontex: Toplamda 2,5 milyondan fazla Ukraynalı geri döndü - Son Dakika

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