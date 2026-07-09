FSB, Ukrayna'nın Saldırı Planlarını Engelledi - Son Dakika
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FSB, Ukrayna'nın Saldırı Planlarını Engelledi

09.07.2026 10:56
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Rusya FSB, Ukrayna istihbaratının planladığı terör saldırılarını önlediklerini açıkladı.

(ANKARA) - Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna istihbaratının planladığı, insansız hava araçlarıyla askeri tesisler, savunma sanayi şirketi ve askeri personeli hedef alan bir dizi saldırının engellendiğini açıkladı. FSB, üst düzey askeri bir yetkiliye suikast girişimi hazırlığında olduğu iddia edilen bir Rus vatandaşının da tutuklandığını bildirdi.

FSB, Ukrayna istihbarat servislerinin insansız hava araçları (İHA) kullanarak Rusya'da gerçekleştirmeyi planladığı "ölçek ve tehdit düzeyi açısından benzeri görülmemiş" bir dizi sabotaj ve terör saldırısının engellendiğini açıkladı.

FSB'nin açıklamasında "Moskova'da, Rusya Savunma Bakanlığı'nın üst düzey askeri yetkililerinden birine yönelik planlanan infial yaratacak bir terör eylemi önlendi" ifadesi kullanıldı. Saldırıların askeri altyapı tesislerini, savunma sanayinin önde gelen işletmelerinden birini ve askeri personeli hedef aldığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca, Moskova'da Rusya Savunma Bakanlığı'nda görevli üst düzey bir yetkiliye yönelik suikast girişiminin de engellendiği belirtildi.

FSB, 2001 doğumlu bir Rus vatandaşının gözaltına alındığını duyurdu. Açıklamaya göre, söz konusu kişi 2024 yılında Ukrayna istihbarat servisleri tarafından WhatsApp uygulaması üzerinden irtibata geçerek işe alındı ve ilk aşamada Moskova ve St. Petersburg'daki çeşitli tesisler hakkında bilgi toplamakla görevlendirildi. FSB'nin iddiasına göre, daha sonra bu kişiye bir askeri yetkilinin ikamet ettiği bölgeyi gözetleme görevi verildi. Bu kapsamda şüpheli, mart ayında aynı mahallede bir daire kiraladı, buraya yerleştirilen kameralar aracılığıyla görüntülerin Ukraynalı koordinatörlere aktarıldı.

Açıklamada, kadın şüphelinin ayrıca saldırıyı gerçekleştireceği belirtilen kişi için kamuflaj malzemeleri ve gıda temin ettiği, bu kişinin kadının ülkeden ayrılmasının ardından kiralanan daireye yerleşmesinin planlandığı iddia edildi. FSB, şüphelinin terör faaliyetlerine dahil edilmesi için Ukraynalı koordinatörün kendisiyle romantik bir ilişki varmış izlenimi oluşturduğunu ve Ukrayna'da birlikte yaşamayı vaat ettiğini öne sürdü.

FSB, şüphelinin suçunu kabul ettiğini, hakkında "terör saldırısı hazırlığı" ve "vatana ihanet" suçlamalarıyla dava açıldığını ve tutuklandığını bildirdi. Ukrayna makamları ise Rusya'nın iddialarına ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Politika, Rusya, Terör, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya FSB, Ukrayna'nın Saldırı Planlarını Engelledi - Son Dakika

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