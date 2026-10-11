Fürth'te yaklaşık 200 yıllık Hasat Bayramı'nda Türk korteji 79. sırada yer aldı - Son Dakika
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Fürth'te yaklaşık 200 yıllık Hasat Bayramı'nda Türk korteji 79. sırada yer aldı

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Fürth\'te yaklaşık 200 yıllık Hasat Bayramı\'nda Türk korteji 79. sırada yer aldı
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Almanya'nın Fürth kentinde yaklaşık 200 yıllık geçmişe sahip Hasat Bayramı geçidi düzenlendi. Türk toplumunun mehter marşları ve Türk bayraklarıyla oluşturduğu kortej, 92 kuruluşun katıldığı törende 79. sırada yer aldı; töreni 100 binden fazla kişinin izlediği tahmin ediliyor.

Haber: İlhan BABA

(FÜRTH) – Almanya'nın Fürth kentinde yaklaşık 200 yıllık geçmişe sahip Hasat Bayramı geçidine katılan Türkler, bayraklar ve mehter marşlarıyla renkli görüntüler oluşturdu.

Almanya'da, Marmaris'in kardeş kenti Fürth'te Hasat Bayramı düzenlendi. Yaklaşık 200 yıllık geçmişi bulunan bayram bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Festivale katılan Türk toplumunun mehter marşları eşliğinde Türk bayraklarıyla oluşturduğu kortej, izleyicilerin büyük ilgisini çekti.

Etkinliğe 92 kuruluş katılırken, Türk toplumu temsilcilerinin hazırladığı kortej geçit töreninde 79'uncu sırada yer aldı.

Etkinliğe Hristiyan Demokrat Birlik Parti (CSU) Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, Fürth Belediye Başkanı Thomas Jung, Fürth DİTİB Mevlana Camii Dernek Başkanı Refet Avcı ve Fürth-Marmaris Kardeş Şehir Derneği Başkanı Hüseyin Korer'in yanı sıra milletvekilleri, belediye meclisi üyeleri, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı. Geçit törenini 100 binden fazla kişinin izlediği tahmin ediliyor.

Fürth Belediye Başkanı Thomas Jung yaptığı konuşmada, Hasat Bayramı'nın tarihçesine değindi. Hasat Bayramı'nın tarihinin 1815 yılına dayandığını hatırlatan Jung, o dönemde yaşanan kötü hasatların ve kıtlıkların ardından 1817'de elde edilen bol ürünün halk tarafından geçit töreniyle kutlandığını anlattı. Jung, Fürth'ün farklı kültürleri bir araya getiren ve çeşitli topluluklara ev sahipliği yapan bir kent olduğunu vurguladı.

"TÜRK KÜLTÜRÜ MEHTER MARŞLARIYLA TANITILDI"

DİTİB'e bağlı Mevlana Camii Dernek Başkanı Refet Avcı, kortejde Türk kültürünü tanıtmaktan ve Türk bayrağını taşımaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Fürth'te düzenlenen Hasat Bayramı'na Türk toplumunun katılımının, kültürel değerlerin tanıtılması ve Fürth ile Marmaris arasındaki dostluk ilişkilerinin güçlendirilmesi açısından önemli olduğunu belirten Avcı, etkinliğin farklı kültürleri buluşturduğunu ifade etti.

Geleneksel kıyafetler, görkemli at arabaları ve hasat temalı süslemelerin korteje renk kattığını belirten Avcı, Türk toplumunun girişimiyle mehter marşları eşliğinde Türk bayraklarının dalgalandırılmasının kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını dile getirdi.

Avcı, organizasyona katkı sunan Fehmi Kozan'a ve tarihi kıyafetlerin hazırlanmasında emeği geçen Medine Derneği Başkanı Cemallettin Özdemir'e teşekkür ederek, Türk kültürünün tanıtımına katkı sağlayan herkese şükranlarını iletti.

Kaynak: ANKA
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