Gazprom bağlantılı şüpheli ölümlere yenisi eklendi: Uçurumdan aşağı düştü - Son Dakika
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Gazprom bağlantılı şüpheli ölümlere yenisi eklendi: Uçurumdan aşağı düştü

04.05.2022 08:57
Gazprom bağlantılı şüpheli ölümlere yenisi eklendi: Uçurumdan aşağı düştü

Soçi'de Gazprom'a ait Krasyana Polyana kayak tesisinin yöneticisi Andrei Krukowski'nin uçurumdan düşerek öldüğü açıklandı. Gazprom şirketi ile ilişkisi olduğu düşünülen 6 Rus oligark son üç ay içinde şüpheli bir şekilde ölmüştü.

Rus medyası, Krukovski'nin bölgedeki antik "Aşipse" kalesine yürürken "talihsiz bir kaza geçirdiğini" yazdı. 37 yaşında hayatını kaybeden Krukowski'nin Rusya'daki büyük şirketlerde yöneticilik yaptığı ve 2012 yılında Soçi'deki Gazprom'a ait tesisin başına getirildiği ifade ediliyor.

6 RUS OLİGARK ŞÜPHELİ ŞEKİLDE ÖLMÜŞTÜ

Gazprom şirketi ile ilişkisi olduğu düşünülen 6 Rus oligarkın son üç ay içinde şüpheli şekilde ölümü bilinmezliğini koruyor.

"MOSKOVA YÖNETİMİ ÖLDÜRTÜYOR" İDDİASI

Bu kişilerin Moskova yönetimi tarafından ortadan kaldırıldığı yolundaki iddialar da batı medyasında yer almayı sürdürüyor.

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Son Dakika Dünya Gazprom bağlantılı şüpheli ölümlere yenisi eklendi: Uçurumdan aşağı düştü - Son Dakika


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