Gazze\'de ateşkes görüşmelerine kriz! ABD ve İsrail heyetleri geri döndü

ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Hamas'ın anlaşmaya olan isteksizliği nedeniyle Doha'daki heyetlerini istişare için geri çağırmaya karar verdiklerini bildirdi.

Esir takası ve Gazze Şeridi'nde geçici ateşkese varılması için Hamas ve İsrail arasında gerçekleşen müzakereler tıkandı.

ABD: HEYETİ GERİ ÇAĞIRIYORUZ

ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Hamas'ın anlaşmaya yönelik isteksiz davrandığını iddia ederken, Katar'ın başkenti Doha'da bulunan heyetlerini istişare için geri çağırmaya karar verdiklerini bildirdi.

Witkoff, esirleri geri getirmek için başka seçenekleri değerlendireceklerini ifade ederken, çatışmayı sonlandırma ve Gazze'ye daimi barış getirme konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

İSRAİL HEYETİ DE AYNI ADIMI ATTI

İsrail yönetimi de esir takası ve Gazze Şeridi'nde geçici ateşkese varılması için Hamas ile yapılan dolaylı görüşmeleri yürüten müzakere heyetini "istişarelerde bulunmak için" geri çağırdığını bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, arabuluculuk faaliyetlerinde verdikleri destekten dolayı ABD, Katar ve Mısır'a teşekkür edilirken; "Hamas'ın öneriye verdiği yanıt ışığında, Doha'daki müzakere heyetinin daha ileri istişarelerde bulunmak üzere İsrail'e geri çağrılmasına karar verildi." ifadesine yer verildi.

NETANYAHU'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı açıklamada "Hamas'ın kendi şartlarını dayatmasını kabul etmeyeceğiz" dedi.