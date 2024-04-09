Havadan Yardım Operasyonuyla Gazze\'ye 10 Ton Yardım Ulaştırıldı

Her şey saniyeler içinde tamamlandı. Yavaşlayan ve burnunu kaldıran kargo uçağından mükemmel bir şekilde paketlenmiş 12 adet insani yardım içeren palet, açık rampadan kayarak boşluğa karışıyor.
Bir dakika önce 10 ton yiyecek ve su oradaydı, daha sonra paraşütle güneybatıdan esen rüzgârla yavaşça süzülüp Gazze'nin kuzey kıyılarına değiyordu.
Bir dakika önce kargo bölümünde olan 10 ton yiyecek ve su, açılan paraşütlerle Gazze'nin kuzey kıyılarına süzülmeye başladı.
Bu savaşın başında bu yana yapılan en büyük havadan yardım operasyonuydu.
Dokuz ülkeye ait 14 uçaktan oluşan yardım filosu 10 ton yardımı Gazze üzerinde bıraktı.
Yardım operasyonu Ramazan ayının sonuna denk gelecek şekilde zamanlanmıştı.
ABD, Hollanda, Almanya, Mısır, Endonezya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa hava kuvvetlerine ait uçaklar Ürdün'ün başkenti Amman'ın doğusundaki askeri hava üssünden havalandı.
Gazze’nin hava sahası küçük olduğu için tüm ekiplere ayrı bir yardım bırakma noktası belirlendi.
Operasyonun tamamı Ürdünlüler tarafından organize ediliyor ancak İsrail’in onayı ile kalkışlar gerçekleşebiliyor.
İsrail ordusu “hayır” derse uçaklar havalanamıyor.
Türkiye’nin de bu yardım koalisyonunda yer alması planlanıyordu ancak son dakikada veto edildiler.
Yardım kolilerinin içinde un, şeker, pirinç, fasulye, bakliyat, yağın yanında, içme suyu da bulunuyor.
Kolilerin ağırlıkları çarpma sonucu hasar görmemeleri için belirlenen kilolara sabitlenmiş. Bırakılırken sıkışma olmaması için raylar özenle tekrar tekrar kontrol ediliyor.
Kalkıştan 40 dakika sonra yardımların bırakılacağı bölgenin üzerindeyiz.
Burada İsrail ordusu tarafından belirlenen irtifa seviyesi sorun yaratıyor. Kraliyet Hava Kuvvetleri bu şekildeki operasyonlarda 150 metreye kadar alçalıyor. Ancak İsrailliler irtifayı 600 metre olarak belirliyor.
Bu irtifa, paraşütlerin rüzgar nedeniyle rotadan çıkabilmesi için yeterli bir düşüş süresi anlamına geliyor.
Bu nedenle son haftalarda bazı yardımlar denize düştü.
Pilotlar yardım kolilerini deniz üzerinde bırakacakları uyarısını yapıyor. Güneybatıdan esen rüzgarın, kolileri kıyıya doğru sürüklemesine güveniyorlar.
Tam olarak da böyle oluyor. Görevin tamamlanması ile eve dönüş yoluna geçiyoruz.
Bu tereyağından kıl çeker gibi yapılan bir operasyon değil. Hata olasılığı çok fazla.
Hedefe yardım ulaştırmanın iyi bir yolu değil bu.
Kraliyet Hava Kuvvetleri uçağı yaklaşık 10 ton yardım taşıyordu.
Bu, tek bir kamyonun kara yoluyla taşıyabileceğinden az bir miktar.
Yani çok büyük bir çaba ve masrafa karşın, etkisi çok sınırlı.
İngiliz ordusu bunu biliyor. Ancak Amman'daki filo lideri Lucy Playle, yaklaşık 1.500 ton yardımın teslim edilmesiyle bir etkinin görülmeye başlandığını söylüyor.
Üç haftadır havadan yardım operasyonu yaptıklarını aktaran Playle devam ediyor:
"Gazze halkı gösterdiğimiz çabalar için minnettar. Onlara daha fazlasını veremeyecek duruma gelene kadar yardım ulaştırmaya devam edeceğiz."
Bazı uluslararası yardım kuruluşları, bu uçuşların gösteri amaçlı olduğunu, insani çabalara katkıda bulunuyormuş intibası vermek için yapıldığını savunuyor.
Havadan yardım operasyonlarının, Gazze’ye başka yollardan yardım sokulamamasının sembolü haline geldiğini açıklıyor ve bu yapılanın gerçek hedefe olan dikkati dağıttığını söylüyorlar. Havadan yardımların sahadaki ihtiyacı karşılamayacağını da kaydediyorlar.
Havadan yapılan dağıtımı düştükleri yerde organize etmenin hiçbir yolu yok.
Bazı Gazzeliler paletlere doğru koşarken eziliyor. Bazıları ise denize düşenlere ulaşmaya çalışırken boğuluyor.
Ancak Ürdün'deki İngiliz uçak mürettebatı bir fark yarattıklarında, bir boşluğu doldurduklarında ısrarcı. Özellikle de kara veya deniz yoluyla yeterli yardımın yapılamadığı bir dönemde.
Kraliyet Hava Kuvvetleri’nden Adrian Dibbs şunları söylüyor: “Belki çok fazla değil ama önemli olan çabalamak. Bu tür bir göreve dahil olduğum için oldukça gururlu ve ayrıcalıklı hissediyorum
Son Dakika › Dünya › Havadan Yardım Operasyonuyla Gazze'ye 10 Ton Yardım Ulaştırıldı - Son Dakika
Bakan Bolat'ın açıklamalarına göre Türkiye, İsrail'e karşı ambargo uygulayan ilk ülke oldu. Türkiye, Gazze'ye 42 bin ton yardım malzemesi göndererek en çok yardım yapan ülkelerden biri oldu. İsrail'e ihracat kısıtlaması getirildi ve İsrail'in dezenformasyon çabaları tespit edildi. Filistin Ekonomi Bakanı Türkiye'ye teşekkür etti ve ticaretin etkilenebileceğini ancak asıl hedefin İsrail'in saldırganlığını durdurmak olduğunu belirtti.
İHH İnsani Yardım Vakfı, Sudan'da devam eden şiddetli çatışmaların etkisiyle ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundu. İHH Sudan Temsilcisi Bilal Bahçi, başkent Hartum'un yanı sıra Darfur ve Port Sudan'da gıda paketi, zekat ve kurban eti dağıttıklarını ve iftar programları düzenlediklerini belirtti. Sudan'da yaşam mücadelesi veren ailelere yardımların devam edeceğini vurgulayan Bahçi, ülkedeki iç karışıklık nedeniyle milyonlarca insanın insani yardım malzemelerine ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Sudan'daki çatışmalar sonucu 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 8 milyon kişi yerinden edildi.
İtalya'da Bargi kentindeki Suviana Gölü üzerindeki hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada en az 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise kayıp durumda. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Gazze Şeridi'nin Refah kentine düzenlemeyi planladığı askeri harekata ilişkin, 'Refah operasyonu için elimizde bir tarih yok' dedi. İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ise İngiltere'nin Refah'ta çatışma çıkması durumunda insani yardım seçeneklerini değerlendirdiğini belirtti. İsrail'in Gazze'ye insani yardım tedarikini arttırma taahhüdünde bulunduğunu ifade eden Blinken, ABD'nin Gazze'ye yardım ulaştırmak için çalışmalarını sürdürdüğünü ve ateşkes anlaşması için Katar ve Mısır ile yakın bir şekilde çalıştığını söyledi.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail askerlerine düzenlenen yeni bir saldırının görüntülerini paylaştı. Video kaydında, pusuya düşen 3 İsrail askerinin, kurşunların hedefi olduğu anlar kameraya yansıdı.
ABD'nin Michigan eyaletindeki Oxford Lisesi'nde 2021 yılında silahlı saldırı düzenleyen Ethan Crumbley'nin ebeveynleri, oğullarının düzenlediği saldırıyla ilgili en az 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu karar, ABD'de ebeveynlerin çocuklarının işlediği suçtan dolayı hüküm giydiği ilk vakadır.
Sizin düşünceleriniz neler ?