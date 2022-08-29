ABD'li rapçi Lil Baby, NBA yıldızı James Harden'a doğum günü hediyesi olarak 4.5 milyon TL nakit para verdi - Son Dakika
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ABD'li rapçi Lil Baby, NBA yıldızı James Harden'a doğum günü hediyesi olarak 4.5 milyon TL nakit para verdi

29.08.2022 15:06

ABD'li ünlü basketbolcu James Harden'ın doğum günü partisine katılan rapçi Lil Baby, arkadaşı Harden'a hediye olarak 250 bin dolar (4.5 milyon Türk Lirası) nakit para verdi. Harden'ın hediyeyi açarken çekilen videosu sosyal medyada gündem oldu.

Lil Baby sahne adıyla ünlenen ve 2017'de çıkardığı mixtape albümü Too Hard'ta yer alan "Freestyle" adındaki hit şarkısıyla ünlenen ABD'li rapçi Dominique Armani Jones, NBA ekibi Philadelphia 76ers'ta forma giyen yakın arkadaşı James Harden'ın doğum gününde ilginç bir hediyeyle sürpriz yaptı.

HEDİYE AÇARKEN ÇEKİLEN VİDEO VİRAL OLDU

Geçtiğimiz günlerde 33. yaşını kutlayan basketbolcu James Harden'ın doğum günü partisine katılan Lil Baby, Harden'a hediye olarak 250 bin dolar nakit para verdi. James Harden'ın hediyeyi açarken çekilen videosu ise sosyal medyada gündem oldu.

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Son Dakika Dünya ABD'li rapçi Lil Baby, NBA yıldızı James Harden'a doğum günü hediyesi olarak 4.5 milyon TL nakit para verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'li rapçi Lil Baby, NBA yıldızı James Harden'a doğum günü hediyesi olarak 4.5 milyon TL nakit para verdi - Son Dakika
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