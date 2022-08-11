Pelosi, Çin hükümetinin kendisine yönelik yaptırımlarıyla resmen dalga geçti: Kimin umrunda

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, geçtiğimiz hafta Tayvan'ı ziyaret etmişti. Çin, ziyaret kapsamında bölgeye birçok askeri araç ve personel gönderirken bölgede gerginlik hat safhaya çıkmıştı. Pelosi'nin Tayvan'dan ayrılmasından hemen sonra ise, Çin ordusu bölgede geniş çaplı tatbikatlar yapmaya başlamıştı.

"DOSTLUĞUMUZU GÖSTERMEK İÇİN GİTTİK"

Nancy Pelosi, dün düzenlediği basın toplantısında, Çin'in bölgedeki agresif tavırları hakkında konuştu. Tayvan'a gerginliği azaltmak için gittiğini vurgulayan Pelosi, "Oraya Tayvan'ı övmek için gittik. Çin'in Tayvan'ı izole edemeyeceğini söylemek ve dostluğumuzu göstermek için Tayvan'da bulunduk" dedi.

"KİMİN UMRUNDA"

Öte yandan Pelosi, toplantının devamında Çin hükümetinin kendisi ve ailesine karşı uyguladığı yaptırımlara da değindi. Yapılan yaptırımları tesadüfi olarak gördüğünü belirten Pelosi gülerek "Kimin umurunda? Bu benim için tesadüfi, hiçbir ilgisi yok" şeklinde cevap verdi.

PELOSİ'NİN TAYVAN ZİYARETİ

2 Ağustos 2022 tarihinde Malezya'dan yola çıkan Nancy Pelosi, Tayvan'a gitmişti. Çin tarafı yaşanan durumu büyük tepkiyle karşılarken, uçağın vurulması dahi gündeme gelmişti. Çin ordusu ülkenin Tayvan'a bakan kısımlarına tank ve topçu birliklerini konuşlandırmasına rağmen, Pelosi'nin uçağı güvenli bir şekilde Tayvan'a iniş yapmıştı. O anları bir internet sitesi üzerinden binlerce kişi canlı olarak izlemişti.