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Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz - Son Dakika

Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz

13.10.2021 13:57

Galler'de yaşayan Luana Ribeira isimli kadın,herkesi hayrete düşüren cinsten itiraflarda bulundu. Ribeira, eşiyle boşandıktan sonra en yakın arkadaşı Al Meyer ile ilişkiye girdiğini itiraf etti. Ribeira bir dönem aynı evde yaşadıklarını ama kocasının hala hafta sonları kendilerinde kaldığını dile getirdi.

Galler'de ikamet eden Luana Ribeira isimli kadının anlattıkları duyanlarda büyük şaşkınlığa neden oldu. 40 yaşındaki Luana Ribeira, 39 yaşındaki James Cohen ile 8 yıl evli kaldıktan sonra artık ilişkilerinin devam edemeyeceğine karar vererek ayrıldı. Ancak kadının yalnızlığı kısa sürdü. Çünkü Ribeira, aralarında bir süredir yakınlaşma olan kocasının yakın arkadaşı Al Meyer ile ilişki yaşamaya başladı. Hatta ikili arasındaki yakınlaşma, cinsel ilişki boyutuna kadar vardı.

"ÇOCUKLARA DOST KALACAĞIZ DEDİK"

Ribeira, ayrılık kararını çocuklara nasıl verdiklerini de anlattı. Ribeira, "İlişkimizin artık yürümediğini anlayınca oturup karar verdik. Bizim için en iyi yolun ayrılık olacağını düşündük. Ancak beraber aynı evde kalmaya devam ettik. Çocuklarımıza da ayrıldığımızı ama dost kaldığımızı anlattık" dedi.

"HEPİMİZ BU DURUMU KABULLENDİK"

Eski kocasının yaşadıkları bu durumu kabullendiğini anlatan Ribeira, "Evet, yaşadığımız durum normal bir durum değil bunun farkındayız. Ama isteklerimiz önemliydi ve ne istediğimize karar verdik. Biz, Al ile ilişki yaşamak istiyorduk. Bu durumu herkes kabullendi. Daha sonra eski kocam da bizimle yaşamaya başladı" ifadelerini kullandı.

"ARTIK EN YAKIN ARKADAŞIM"

Ribeira, kocasıyla çok iyi anlaştıklarını belirterek, "James ile artık daha iyi anlaşıyoruz. Şu anda bizimle yaşamayı bıraktı ancak her hafta sonu bizi ziyarete geliyor. Çocuklarımız için de sık sık fikir alışverişinde bulunuyoruz. Al ile evlilik konusunda ise kararsızız. Şimdilik evlenmeyi düşünmüyoruz" diye konuştu.

Ağızları açık bırakan itiraf: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz
Ağızları açık bırakan itiraf: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz
Ağızları açık bırakan itiraf: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz
Ağızları açık bırakan itiraf: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz
Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz

DOST Partisi, Galler, Cinsellik, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz - Son Dakika
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