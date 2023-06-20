Gelininin şortunu kısa bulan kayınpeder, yaptığı uyarı dikkate alınmayınca çıldırdı

Çin'de kayınpederini ziyaret eden kadın, hiç ummadığı bir tepkiyle karşılaştı. İkili şort boyu yüzünden kavga etmeye başladı. Tartışma sırasında öfkesine engel olamayan kayınpeder, gelinin yüzüne sıcak çorba döktü.

Çin'de soyismi sadece Xu olarak açıklanan bir kadın eşinin ailesiyle yemek yemek için onların evine gitti. Çinli bir haber ve video platformu olan Feidian video'nun bildirdiğine göre gelin aile ziyareti sırasında hava çok sıcak olduğu için beyaz bir şort giymeyi tercih etti. Ancak kayınpeder gelinin şortunun boyunu kısa bularak, "Böyle dışarı çıkarsan komşular ne der? Senden utanıyoruz" deyince ikili arasındaki tartışmanın fitili ateşlendi.

Kayınpederinin çıkışından sonra gelin kıyafetlerine kimsenin karışamayacağını söyleyerek duruma tepki gösterdi. Kayınpeder ise aniden sinirlenerek masanın üzerinde bulunan yemekleri gelinine fırlatmaya başladı. Kayınpederi tarafından üzerine bir tas sıcak çorba dökülen gelin durumu polise şikayet etti. Yaşadıklarını sosyal medyadan anlatan gelinin paylaşımı kısa sürede viral oldu.