Fransız sinemasının dünyaca ünlü ismi Gerard Depardieu, oyuncu Charlotte Arnould'a 2018'de tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanacak. Paris İstinaf Mahkemesi perşembe günü yargılama kararını onayladı, BBC'nin haberine göre.

Olay sırasında 22 yaşında olan Arnould, bir tiyatro oyununun provası için Depardieu'nun Paris'teki evine gittiğini ve birkaç gün sonra şikâyetçi olduğunu anlatmıştı. Yaşananların büyük bölümü, oyuncunun evindeki güvenlik kamerasına kaydedilmişti.

KAMERA KAYDI DAVANIN MERKEZİNDE

Depardieu, Arnould'un babasının arkadaşıydı. Genç oyuncu 7 Ağustos 2018'de ünlü aktörün evine gitmişti. Dosya ilk başta yetersiz delil gerekçesiyle kapatılmış, ancak Arnould'un şahsi davacı olarak yeniden başvurması üzerine 2020 yazında adli soruşturma açılmıştı.

Kimliğinin gizli tutulması hakkından vazgeçen Arnould'un avukatı Carine Durrieu Diebolt, kararı müvekkili için "gerçek bir rahatlama" olarak nitelendirdi ve görülecek davanın tarihi olacağını söyledi.

Mahkeme, Depardieu'nun 7 Ağustos'ta yaşananlar için yargılanmasına karar verirken altı gün sonra bir otelde gerçekleştiği öne sürülen ikinci tecavüz iddiasını yargılamanın dışında tuttu.

77 YAŞINDAKİ OYUNCU SUÇLAMAYI REDDEDİYOR

İki ayrı tecavüz suçlamasına itiraz eden 77 yaşındaki Depardieu, 2023'te Le Figaro'da yayımlanan mektubunda iddiaları kesin bir dille reddetmiş, "Aramızda hiçbir zaman zorlama ya da şiddet olmadı" demişti.

Oyuncunun avukatı David-Olivier Kaminski ise mahkemenin kararının kısmen kendi lehlerine olduğunu belirterek gerekçeli karar eline geçer geçmez Yargıtay'a başvurma ihtimalini inceleyeceklerini açıkladı.

DAHA ÖNCE DE MAHKUM OLMUŞTU

Yeşil Kart, Demir Maskeli Adam ve Asteriks filmleriyle tanınan, 1996'da Fransa'nın Legion d'honneur nişanını alan Depardieu, geçen yıl 2021 yapımı Les Volets Verts filminin setinde iki kadına cinsel saldırıdan suçlu bulunarak 18 ay ertelenmiş hapis cezası almıştı. Oyuncu bu karara yaptığı itirazdan geçen hafta vazgeçmiş ve davranışları için "içten özür" dilemişti.

Depardieu hakkında, yazar Michel Houellebecq ile birlikte, 2018'deki Thalasso filminin setiyle ilgili cinsel içerikli iddialar nedeniyle ayrı bir soruşturma da sürüyor.

Kaynak: BBC