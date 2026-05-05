Gerçek Nöronlarla İletişim Kurabilen Yapay Sinir Hücreleri Geliştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gerçek Nöronlarla İletişim Kurabilen Yapay Sinir Hücreleri Geliştirildi

Gerçek Nöronlarla İletişim Kurabilen Yapay Sinir Hücreleri Geliştirildi
05.05.2026 22:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilim insanları, gerçek beyin hücreleriyle iletişim kurabilen yapay sinir hücreleri geliştirdi.

BİLİM insanlarının, gerçek beyin hücreleriyle doğrudan iletişim kurabilen basılabilir yapay sinir hücreleri geliştirdiği bildirildi.

ABD'deki Northwestern Üniversitesi'nden mühendisler, biyolojik nöronlarla uyumlu elektrik sinyalleri üretebilen esnek ve düşük maliyetli yapay sinir hücreleri geliştirdi. Çalışmada, bu yapay hücrelerin laboratuvar ortamında fare beyin dokusu üzerinde yapılan testlerde gerçek nöronları başarıyla uyardığı ortaya kondu. Geleneksel bilgisayar sistemlerinin, sabit ve sert silikon tabanlı yapılar üzerine kurulu milyarlarca transistörden oluştuğu, beynin ise çok daha esnek, üç boyutlu ve sürekli değişen bağlantılardan oluşan bir ağ şeklinde çalıştığı belirtildi. Bu farkın, bilim insanlarını daha düşük enerjiyle daha karmaşık işlemler yapabilen biyolojik sistemleri taklit etmeye yönelttiği aktarıldı.

Araştırma kapsamında geliştirilen yapay nöronların üretiminde, yarı iletken özellik taşıyan molibden disülfür ve iletken grafen içeren özel elektronik yazıcı maddesi kullanıldı. Bu malzemeler, 'aerosol jet' olarak bilinen püskürtme tekniğiyle esnek polimer yüzeylere basılarak üretildi. Ortaya çıkan yapının, gerçek nöronların sinyal üretim biçimini taklit edebilen karmaşık elektriksel tepkiler oluşturabildiği ifade edildi.

Uzmanlara göre bu gelişme, yalnızca tıp alanında değil, aynı zamanda yapay zeka donanımlarında da önemli sonuçlar doğurabilir. Özellikle enerji ve su tüketimi yüksek olan mevcut sistemlere alternatif olarak, çok daha az enerji harcayan, çevre dostu ve biyolojik dokularla entegre olabilen yeni nesil işlemcilerin önünü açabilir.

Kaynak: DHA

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gerçek Nöronlarla İletişim Kurabilen Yapay Sinir Hücreleri Geliştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Bir çocuk babası yabancı uyruklu şahıs evinde ölü bulundu Bir çocuk babası yabancı uyruklu şahıs evinde ölü bulundu
Sarraflık yapan kişi 100 kg altınla kayıplara karıştı Sarraflık yapan kişi 100 kg altınla kayıplara karıştı
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti

22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
20:56
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
20:56
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 22:48:36. #7.13#
SON DAKİKA: Gerçek Nöronlarla İletişim Kurabilen Yapay Sinir Hücreleri Geliştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.