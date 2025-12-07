Girit açıklarında göçmenleri taşıyan bot battı: 18 ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Girit açıklarında göçmenleri taşıyan bot battı: 18 ölü

Girit açıklarında göçmenleri taşıyan bot battı: 18 ölü
07.12.2025 09:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Girit Adası açıklarında göçmenleri taşıyan bir lastik botun batması sonucu 18 kişi hayatını kaybetti. Yunan basınındaki haberlere göre, bölgeden geçen Türk bayraklı bir ticari gemi durumu Yunan Sahil Güvenliği'ne bildirdi. Sahil güvenlik ekipleri, bottaki 2 kişiyi kurtardı, 18 kişinin ise cansız bedenine ulaştı.

Girit Adası açıklarında göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yunan basınındaki haberlere göre; Girit'in yaklaşık 26 deniz mili güneyinde göçmenleri taşıyan bir lastik bot battı. Bölgeden geçen ve Türk bayraklı olduğu belirtilen bir ticari gemi, yarı batık durumdaki lastik botu fark ederek durumu Yunan Sahil Güvenliği'ne bildirdi.

CENAZELER OTOPSİ İÇİN HASTANEYE KALDIRILDI

Sahil güvenlik ekipleri, bottaki 2 kişiyi kurtardı, 18 kişinin ise cansız bedenine ulaştı. Kurtarılan göçmenler kayıt ve sağlık kontrolleri için Girit'in Ierapetra kentine götürüldü. Yaşamını yitiren göçmenlerin cenazeleri ise otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Sahil Güvenlik, Girit Adası, Politika, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Girit açıklarında göçmenleri taşıyan bot battı: 18 ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yurt dışından aldıkları tozla maske yaptılar, bin pişman oldular Yurt dışından aldıkları tozla maske yaptılar, bin pişman oldular
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi dün gece kabusu yaşadı Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi dün gece kabusu yaşadı
Kendi maçına bahis oynayan Süper Lig oyuncusuna büyük şok Kendi maçına bahis oynayan Süper Lig oyuncusuna büyük şok
Gözaltındaki spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu için karar verildi Gözaltındaki spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu için karar verildi
Sosyal medyadan tanıştığı kadının evine gitti, hayatının şokunu yaşadı Sosyal medyadan tanıştığı kadının evine gitti, hayatının şokunu yaşadı
Kazayı gören dondu kaldı Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

10:46
Türkiye’de 600’den fazla şubesi var Akaryakıt devi 6 gün içinde satılacak
Türkiye'de 600'den fazla şubesi var! Akaryakıt devi 6 gün içinde satılacak
10:18
Dünya bu adamı konuşuyor Kılıçlardan oluşan dron ordusu kurdu
Dünya bu adamı konuşuyor! Kılıçlardan oluşan dron ordusu kurdu
09:59
Mahalle isimleri bile belli oldu İstanbul’da ilçe sayısı 40’a çıkıyor
Mahalle isimleri bile belli oldu! İstanbul'da ilçe sayısı 40'a çıkıyor
09:38
Öğrenciye ÖTV’siz akıllı telefon Modeller belli oldu, tek bir şart var
Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
09:30
Çalışmalarda sona gelindi Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor
Çalışmalarda sona gelindi! Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor
08:28
Ev değil gizli bir banka Arkeolojik kazılarda 90 kilo para bulundu
Ev değil gizli bir banka! Arkeolojik kazılarda 90 kilo para bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2025 11:26:25. #7.13#
SON DAKİKA: Girit açıklarında göçmenleri taşıyan bot battı: 18 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.