Girne'de batan feribotun arama çalışmalarına TCG Işın gemisi katıldı, 20 kişi hâlâ kayıp - Son Dakika
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Girne'de batan feribotun arama çalışmalarına TCG Işın gemisi katıldı, 20 kişi hâlâ kayıp

Girne\'de batan feribotun arama çalışmalarına TCG Işın gemisi katıldı, 20 kişi hâlâ kayıp
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30 Ağustos'ta Girne'den Mersin'in Taşucu limanına hareket ettikten kısa süre sonra batan ve 267 kişiyi taşıyan feribotun enkazını bulmak için Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Işın gemisi 1 Eylül'de arama çalışmalarına katıldı. Geminin komutanı Binbaşı Ulaş Cesur, öncelikle batığın 514 metre derinlikte yerinin tespit edileceğini, ardından uzaktan kumandalı araçlarla detaylı inceleme yapılacağını söyledi. Kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise hâlâ kayıp.

30 Ağustos Pazar günü Girne'den ayrıldıktan kısa bir süre sonra batan feribotu arama çalışmalarına Türk Deniz Kuvvetlerine ait TCG Işın gemisi de katıldı. Sekizi mürettebat olmak üzere toplam 267 kişinin yolculuk yaptığı feribotun 514 metrede bulunduğu kaydediliyor.Alabora olan feribotta, sekiz kişi hayatını kaybetti. 20 kişi ise halen kayıp.1 Eylül'de çalışmalara katılan TCG Işın gemisi, öncelikli olarak katamaranın enkazının yerini tespit etmeye odaklanacak.Gemi komutanı Binbaşı Ulaş Cesur, göreve çıkış öncesi yaptığı açıklamada, geminin bin metre kurtarma sistemleri ve 365 metreye dalabilen atmosferik dalış sistemine sahip olduğunu belirtti. Açıklamasında, ilk aşamada Filo Jet'in deniz dibindeki yerinin tespit edilmesi ve batığın teşhis edilmesinin hedeflendiğini kaydetti.Batığın doğrulanmasının ardından, yaklaşık 500 metrelik derinlikte çalışmalara geçilecek.Operasyonda uzaktan kumandalı su altı araçları kullanılarak enkaz çevresinde detaylı incelemeler yapılacak.Kıbrıs'taki Türk yönetimi ve Türkiye işbirliğiyle arama çalışmaları bir uçak, beş insansız hava aracı (İHA), yedi helikopter, sekiz gemi ve dokuz bot ile sürüyor. Çalışmalara Türkiye'den gelen Su Altı Taarruz (SAT) komandoları ile Türk Deniz Kuvvetleri'nin dalgıç ekipleri de katılıyor.Ne olmuştu? Gemi, 30 Ağustos Pazar günü 12.00 civarında Girne limanından Mersin'deki Taşucu limanına doğru hareket etti.Türkiye İçişleri Bakanlığı'nın paylaştığı bilgiye göre, FİLOJET isimli yolcu gemisinin Girne Limanı'nın 4 deniz mili (yaklaşık 7 kilometre) açığında su almaya başladığı ve batma tehlikesi geçirdiği bilgisi alındı.Marine Traffic'in bildirdiğine göre, 40 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğindeki gemi Türk bayrağı altında seyrediyordu.Aynı şekilde takip sitelerinden elde edilen veriler, feribotun 23 knots civarında yani 43 kilometre ile ilerlediğini gösterdi.Kaptanın yardım çağrıları üzerine sahil güvenlik ve liman yönetimince bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.Kıbrıs'ın kuzeyindeki Türk yönetiminden Başbakan Ünal Üstel, 31 Ağustos'ta kayıp sayısının 20 olduğunu söyledi.Cenazesine ulaşılabilen sekiz yolcu bulunuyor.Gemi kaptanı ve mürettebat Girne'de çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.Kıbrıs'ın kuzeyindeki Türk yönetimi Başbakanı Ünal Üstel, geminin kötü hava şartları nedeniyle seferinin ertelediğini söyledi.Geminin işletmecisi Filo Denizcilik'ten yapılan açıklamada "kaza nedeniyle derin üzüntü" duydukları, yetkili arama kurtarma ekipleriyle tam koordinasyon halinde sahada çalışma yapıldığı belirtildi.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Girne'de batan feribotun arama çalışmalarına TCG Işın gemisi katıldı, 20 kişi hâlâ kayıp - Son Dakika

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SON DAKİKA: Girne'de batan feribotun arama çalışmalarına TCG Işın gemisi katıldı, 20 kişi hâlâ kayıp - Son Dakika
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