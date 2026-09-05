Girne'deki deniz kazasında ölü sayısı 12'ye yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Girne'deki deniz kazasında ölü sayısı 12'ye yükseldi

Girne\'deki deniz kazasında ölü sayısı 12\'ye yükseldi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarındaki deniz kazasında gemi enkazından çıkarılan iki kadının Şerife Özdemir ve Nazmiye Özbolat olduğunu açıkladı. Kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 12'ye yükselirken, kayıp 16 kişi için arama çalışmaları Türkiye'nin desteğiyle kesintisiz sürüyor.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasında gemi enkazından çıkarılan 2 kadının kimlik tespitinin tamamlandığını açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarındaki deniz kazasında bu enkazdan çıkarılan 2 kadın naaşının kimliklerinin belirlendiğini bildirdi. Naaşların Şerife Özdemir ve Nazmiye Özbolat'a ait olduğu, ailelerine gerekli bilgilendirmenin yapıldığı ifade edildi. Son tespitlerle birlikte kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 12'ye yükselirken, kayıp 16 kişi için yürütülen arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Arama faaliyetlerinin Türkiye'nin desteği ve tüm birimlerin katılımıyla 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz devam ettiğini belirten Üstel, "Sahadaki gelişmeleri anbean takip ediyor, tüm imkanlarımızla kayıp insanlarımıza ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Milletimizin bir kez daha başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Ünal Üstel, Türkiye, Kıbrıs, Dünya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Dünya Girne'deki deniz kazasında ölü sayısı 12'ye yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gülşah’ın otopsi raporunda şok detay: 58 kilo girdiği ameliyattan 74 kilo çıktı Gülşah'ın otopsi raporunda şok detay: 58 kilo girdiği ameliyattan 74 kilo çıktı
Zeynep Yıldırım cinayetinde 6 şüpheli adliyeye sevk edildi Zeynep Yıldırım cinayetinde 6 şüpheli adliyeye sevk edildi
Nijerya’da zehirli gaz faciası: Yaklaşık 40 kişi hayatını kaybetti Nijerya'da zehirli gaz faciası: Yaklaşık 40 kişi hayatını kaybetti
Melisa Döngel’den iddialı klip Cesur hareketleriyle dikkat çekti Melisa Döngel’den iddialı klip! Cesur hareketleriyle dikkat çekti
Füze saldırıları iki ülkeyi karşı karşıya getirdi İran’dan sert yanıt Füze saldırıları iki ülkeyi karşı karşıya getirdi! İran'dan sert yanıt
Sürücüsüz taksi dönemi başladı Tesla Cybercab yollara çıktı Sürücüsüz taksi dönemi başladı! Tesla Cybercab yollara çıktı

11:14
Gerdek gecesinin sabahında sırra kadem basan gelin
Gerdek gecesinin sabahında sırra kadem basan gelin
11:01
Hemşireden infial yaratan paylaşım
Hemşireden infial yaratan paylaşım
10:31
Üsküdar Belediye Başkanvekili seçimi 8 Eylül Salı gününe ertelendi
Üsküdar Belediye Başkanvekili seçimi 8 Eylül Salı gününe ertelendi
10:24
Reklam panosundaki afişi sprey boya ile kapattı Gerekçesi de olay kadar ilginç
Reklam panosundaki afişi sprey boya ile kapattı! Gerekçesi de olay kadar ilginç
09:43
Ankara’da 21 şüpheliye eş zamanlı uyuşturucu ve fuhuş operasyonu
Ankara'da 21 şüpheliye eş zamanlı uyuşturucu ve fuhuş operasyonu
09:31
Köprü ve otoyollar 30 yıllığına özelleştiriliyor
Köprü ve otoyollar 30 yıllığına özelleştiriliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2026 11:24:11. #7.13#
SON DAKİKA: Girne'deki deniz kazasında ölü sayısı 12'ye yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement