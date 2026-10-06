Girne\'deki gemi kazasında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, ölü sayısı 22 oldu

Girne'deki gemi kazasında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, ölü sayısı 22 olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
KKTC Başbakanlığı, 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen gemi kazası için yürütülen dip arama çalışmalarında 1 kişinin daha naaşına ulaşıldığını duyurdu. Naaşın kimliği için işlemler başlatıldı; kazada ölenlerin sayısı 22'ye çıktı, kayıp 6 kişi aranıyor.
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasıyla ilgili yürütülen arama çalışmalarında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığı, 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin yürütülen dip arama çalışmalarında 1 kişinin daha naaşına ulaşıldığını duyurdu. Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, naaşın kimliğinin belirlenmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı kaydedildi. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 22'ye yükseldiği, kayıp 6 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.
Kaynak: DHA
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