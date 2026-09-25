Girne Kaza Mahkemesi, Filo Jet soruşturmasında 9 şüphelinin tutukluluğunu 7 gün uzattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Girne Kaza Mahkemesi, Filo Jet soruşturmasında 9 şüphelinin tutukluluğunu 7 gün uzattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Girne Kaza Mahkemesi, Filo Jet soruşturmasında aralarında kaptan ve şirket yöneticisinin de bulunduğu 9 şüphelinin tutukluluğunu 7 gün daha uzattı. Kazada 239 kişi kurtarıldı, 15 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, kayıp 13 kişi aranıyor.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında batan 'Filo Jet' adlı yolcu gemisine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında kaptan ve şirket yöneticisinin de bulunduğu 9 şüphelinin tutukluluk süreleri 7 gün daha uzatıldı.

Girne'den Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket eden 'Filo Jet' adlı yolcu gemisi, kalkışından kısa bir süre sonra su alarak alabora oldu. Meydana gelen kazanın ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmalarında 239 kişi kurtarılırken, 15 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu kayıp 13 kişi için arama çalışmaları sürüyor.

AİLELERDEN MAHKEME ÖNÜNDE AÇIKLAMA

Kazada hayatını kaybedenlerin ve kayıp kişilerin yakınları, duruşma öncesinde Girne Kaza Mahkemesi önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Ellerinde fotoğraf ve pankartlarla toplanan aileler, arama çalışmalarının yoğunlaştırılmasını ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını talep etti. Aileler adına konuşan Dilek Özbiler, yakınlarından gelecek haberi beklediklerini belirterek, "Taşkınlık ya da kavga istemiyoruz. Cenazelerimize ulaşmak ve sorularımıza cevap almak istiyoruz" dedi.

Aileler; arama çalışmalarının yoğunlaştırılmasını, düzenli bilgilendirme yapılmasını ve gemideki can yelekleri, tahliye süreci, denetimler, tamiratlar ile sefere çıkış izninin kimler tarafından verildiğinin açıklanmasını istedi. Soruşturmanın yalnızca kaptan ve mürettebatla sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan aileler; şirket yöneticileri, liman yetkilileri ve ilgili kamu görevlilerinin de olası sorumluluklarının araştırılmasını talep etti.

320'DEN FAZLA KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Olayla ilgili soruşturma, 'tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme' suçlaması kapsamında sürdürülüyor. Soruşturma süresince 320'den fazla kişinin ifadesinin alındığı, elektronik deliller ile şirket kayıtlarının da inceleme altında olduğu bildirildi.

GEMİDEKİ HASAR LARLA ORTAYA ÇIKTI

Mahkemede bilgi veren polis ekipleri, ikinci kaptanın cep telefonunda tespit edilen 17 Haziran tarihli fotoğraflarda geminin bodoslama kısmında hasar bulunduğunun belirlendiğini açıkladı. Söz konusu hasarın kaptan ve tayfa tarafından KKTC Limanı'nda onarıldığı ancak durumun Liman Başkanlığı'na bildirilmediği aktarıldı. Mühendislerin ise bu hasarın ancak uzman kişilerce tersanede giderilebileceği yönünde görüş belirttiği kaydedildi. Polis, Türkiye'de incelenmesi gereken noktaların tespit edildiğini ve bu kapsamda bir ekibin Türkiye'ye gönderileceğini bildirdi.

Soruşturma kapsamında kaptan, şirket yöneticisi ve mürettebatın da aralarında yer aldığı 9 şüpheli, 5'inci kez Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkeme, soruşturmanın devam etmesi nedeniyle şüphelilerin 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

Kaynak: DHA
DenizcilikGüncelDünyaKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa’da ’dur’ ihtarına uymayan alkollü sürücü 40 kilometre kaçtı, yaklaşık 400 bin lira ceza yedi Bursa'da 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü 40 kilometre kaçtı, yaklaşık 400 bin lira ceza yedi
Servis minibüsünün çarptığı Dolunay hayatını kaybetmişti Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı Servis minibüsünün çarptığı Dolunay hayatını kaybetmişti! Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
12 yıldır aranıyordu Otel odasında bir kadınla yakalandı, çift kelepçe takıldı 12 yıldır aranıyordu! Otel odasında bir kadınla yakalandı, çift kelepçe takıldı
Çöp kamyonunun altında kalan 20 yaşındaki gencin acı sonu Korkunç kaza kamerada Çöp kamyonunun altında kalan 20 yaşındaki gencin acı sonu! Korkunç kaza kamerada
Kredi çekmek isterken hayatı karardı Hem dolandırıldı hem hapis yattı Kredi çekmek isterken hayatı karardı! Hem dolandırıldı hem hapis yattı
Türkiye’nin konuştuğu Zeynep, Beyaz’la Joker’de yarışacak Türkiye'nin konuştuğu Zeynep, Beyaz'la Joker'de yarışacak
13:49
İlkin Aydın’a annesiyle gittiği konserde şok soru Yüzü hemen düştü
İlkin Aydın'a annesiyle gittiği konserde şok soru! Yüzü hemen düştü
13:38
Galatasaray’da Okan Buruk’tan deprem etkisi yaratacak devrim
Galatasaray'da Okan Buruk'tan deprem etkisi yaratacak devrim
13:22
Türk temsilci resti çekti, İsrailli’nin verdiği tepkiye bakın
Türk temsilci resti çekti, İsrailli'nin verdiği tepkiye bakın
13:04
ABD askerleri dizlerinin üzerine çöktüğü görüntü büyük tartışma yarattı
ABD askerleri dizlerinin üzerine çöktüğü görüntü büyük tartışma yarattı
12:38
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının seyrini değiştirecek telsiz konuşması
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının seyrini değiştirecek telsiz konuşması
11:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Pepsi ve Coca Cola yöneticilerine zor soru
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pepsi ve Coca Cola yöneticilerine zor soru
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 14:14:35. #7.13#
SON DAKİKA: Girne Kaza Mahkemesi, Filo Jet soruşturmasında 9 şüphelinin tutukluluğunu 7 gün uzattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei