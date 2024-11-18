Gittiği hayvanat bahçesinde ayı saldırısına uğrayan adam ağır yaralandı

Dünya

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İsviçre'de hayvanat bahçesinde yaşanan dehşet anları kameralara yansıdı. 20'li yaşlarındaki bir adam, 4 metre yüksekliğindeki çiti aşarak ayı çukuruna atladıktan sonra, öfkeli ayının saldırısına uğradı.

Şoke olan ziyaretçilerin çektiği görüntülerde, ayının adama saldırdığı ve onu bir oyuncak bebek gibi savurduğu görülüyor. Ayı, adamın omuzlarını ısırarak yaraladı. Saldırı sonrası adamın başından, kollarından ve sol elinden kan aktığı görüldü.

Kurtarma ekipleri önce ayıyı durdurmak için kurusıkı mermiler kullandı. Ancak ayı durmayınca, göğsüne tek bir mermi atmak zorunda kaldılar. Polis ve sağlık ekipleri hemen bölgeye girerek yaralı adamı sedyeyle ambulansa taşıdı.

Ağır baş ve bacak yaraları olan adam hastaneye kaldırıldı. Durumunun stabil olduğu belirtildi. Yaralanan ayı ise veterinerlerin müdahalesiyle kısa sürede iyileşti.

Olay sonrası halk ayıya büyük destek verdi. Çok sayıda kişi ayının kafesinin önüne çiçekler ve bal kavanozları bıraktı. İsviçre turizm sitelerine göre ayı, arkadaşı Björk ve iki yavrusuyla hala aynı çukurda yaşıyor.