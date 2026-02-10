Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmak suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein skandalında her gün yeni fotoğraflar ortaya çıkıyor.

EPSTEIN SKANDALINDA YENİ FOTOĞRAF

Son olarak 2012 yılında Epstein'in özel uçağında çekildiği belirtilen bir fotoğraf dünya gündemine bomba gibi düştü. Epstein'in yanındaki kadınların Suudi Arabistanlı iş insanı Aziza Al-Ahmadi ile Birleşik Arap Emirlikleri diplomatı Hind Al Owais olduğu öğrenildi.

Ahmadi'nin Epstein'e Kabe örtüsünden bir parça gönderen kişi olduğu öğrenildi. Owais'in ise Epstein'e kadın temin eden insanlar arasında yer aldığı öğrenildi.

JEFFREY EPSTEIN OLAYI

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.