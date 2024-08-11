Amerikan istihbaratının kalbinde "Türk" alarmı! FBI apar topar harekete geçti - Son Dakika
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Amerikan istihbaratının kalbinde "Türk" alarmı! FBI apar topar harekete geçti

Amerikan istihbaratının kalbinde "Türk" alarmı! FBI apar topar harekete geçti

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın genel merkez binasında elektrik mühendisi olarak çalışan ABD ve Türk vatandaşı Gökhan Gün, FBI tarafından gözaltına alınarak tutuklandı. Gün'ün ''Çok Gizli'' ibareli belgelerin çıktısını aldığı öne sürülürken Meksika'ya gitmek üzere havalimanına yola çıkmaya hazırlanırken yakalandığı öğrenildi.

11.08.2024 11:22
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ABD ve Türk vatandaşı olan ve Pentagon için çalışan elektrik mühendisi Gökhan Gün, FBI tarafından "Devlet sırrı içeren belgelere izinsiz olarak sahip olmak ve iş yerinden dışarı çıkarmak" suçlamalarıyla gözaltına alınarak tutuklandı.

"ÇIKTI ALARAK EVİNE GÖTÜRMEYE BAŞLADI"

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu hem ABD hem de Türk vatandaşı olan ve Pentagon için sözleşmeli olarak çalışan elektrik mühendisi Gökhan Gün'ü Virginia eyaletindeki konutunda "Devlet sırrı içeren belgelere izinsiz olarak sahip olmak ve iş yerinden dışarı çıkarmak" suçlamalarıyla önceki gün gözaltına aldı.

İstanbul doğumlu Gün'ün, 2001 yılında ABD'ye çalışma vizesiyle geldiği, 2012 yılında oturum izni aldığı ve 2021 yılında ABD vatandaşı olduğu ancak Türk vatandaşlığından çıkmadığı ifade edildi.

Virginia eyaletinde iki, Florida ve Teksas'ta birer evi olduğu belirtilen Gün'ün geçen yılın Eylül ayında ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) için elektrik mühendisi olarak çalışmaya başladığı bilgisi verildi.

Görevinden ötürü "Çok Gizli" ibareli belgelere erişim izni olan Gün'ün 10 Mayıs'tan itibaren yasalara göre suç sayılan, "Çok Gizli" ibareli devlet sırrı belgeleri iş yerinde çoğunlukla mesai saatleri dışında çıktı alarak evine götürmeye başladığı öne sürüldü.

MEKSİKA'YA GİTMEK ÜZEREYKEN YAKALANDI

FBI'a göre 10 Mayıs-7 Ağustos arası Gün, "3 bin 412 sayfayı bulan yaklaşık 256 belge çıktısı aldı." Bunlardan 155 sayfayı bulan 20 belgenin ise "Çok Gizli" ibareli olduğu belirtildi. Gün'ün Meksika'ya gitmek üzere havalimanına yola çıkmaya hazırlanırken yakalandığı bildirildi. FBI ajanlarına konuşan Gün, Meksika'da "balık avlama gezisine gidiyor olduğunu" ifade etti. Gün'ün, 13 Ağustos'ta Virginia'da mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Gökhan Gün, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Amerikan istihbaratının kalbinde 'Türk' alarmı! FBI apar topar harekete geçti - Son Dakika

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    Yorumlar (7)

  • Mehmet Yılmaz: iyi yapmış 65 4 Yanıtla
  • Ömer Bilgin: hep ABD bizim içimize girecek değil ya,bizde onların icine girelim 56 2 Yanıtla
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