Gökten hızla inen göktaşı yatağında uyuyan adamın yastığına düştü

Bu gülüş yakında tarih olacak! 30 yıllık casusu tüm karanlık sırlarını ifşa etti

Kanada'nın British Columbia eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Ruth Hamilton isimli adam, yastığına isabet eden göktaşının altında kalmaktan santimetrelerle kurtuldu. Hamilton yaşadıklarını "Yataktan fırladım ve ışığı açtım, ne olduğunu anlayamadım" sözleriyle anlattı.

POLİSE HABER VERDİ

Yastığına düşen göktaşını kısa süre içerisinde fark ettiğini belirten Hamilton, durumu polise bildirdiğini, olay yerine gelen ekiplerin taş parçasının inşaat çalışmalarından kaynaklanmadığını söylediğini belirtti.

MİLYARCA YILLIK

Kanada basınında yer alan haberlerde, göktaşının çatıya isabet ederek yatağa düştüğü gün Louise Gölü semalarında meteor görüldüğü kaydedildi.

HAYATI SORGULADI

Göktaşı için "Belki de milyarlarca yıl yaşında" diyen Hamilton, yaşadıklarının kendisineyeni bir bakış açısı kazandırdığını söyledi ve şöyle konuştu: "Söyleyebileceğim tek şey, hayatın değerli olduğu ve yatağında güvende olduğunu düşündüğün anlarda bile bunu kaybetme ihtimalinin olabileceği."