ABD'li teknoloji devi Google, Belçika'nın Valonya bölgesindeki Farciennes kentinde yapımı süren yapay zeka veri merkezinde çalışmaları durdurdu. Belçikalı yetkililer inşaatı "yasa dışı" olarak nitelemişti, BBC'nin haberine göre.

Şirket, Farciennes'teki işleri "ek yönlendirme gelene kadar" askıya aldığını açıkladı. Google'ın açıklamasında "15 yılı aşkın süredir Belçika'da faaliyet gösteriyoruz ve yerel yasalara uymaya bağlıyız" ifadelerine yer verildi.

VALONYA HÜKÜMETİ "AĞIR SUÇ" DEDİ

Valonya hükümeti sözcüsü Nicolas Yernaux, Google'ın gerekli imar iznine sahip olmadan inşaata devam etmesini "ağır bir suç" olarak tanımladı.

Proje, Google'ın imar izninin şartlarını değiştirmek için başvurmasının ardından aylardır hukuki bir anlaşmazlığın içinde. Yerel basına göre şirket, tesisin soğutma sistemini hava soğutmasından yakındaki Sambre Nehri'nden su çeken bir yönteme çevirmek istedi.

İZİN REDDEDİLDİ, İNŞAAT SÜRDÜ

Bölge yetkilileri bu başvuruyu reddetti. Ancak şantiyede çalışmalar devam etti; bu durum hem bölge sakinlerini hem de çevre örgütlerini harekete geçirdi.

Greenpeace Belçika'dan Joeri Thijs, "Google'ın izinsiz inşaata devam etmesi çevreye, bölge sakinlerine ve yasaya saygısızlıktır" dedi. Thijs, iklim krizinin sonuçlarının artacağını belirterek enerji tüketimi yüksek veri merkezlerinin göz ardı edilemeyeceğini vurguladı. Dava için mahkeme duruşmasının yeni yılda yapılması bekleniyor.

DÜNYADA 13 BİN 500 VERİ MERKEZİ VAR

Yapay zeka patlamasının merkezindeki veri merkezlerine, tükettikleri enerji miktarı nedeniyle dünya genelinde tepki büyüyor. Data Center Map verilerine göre dünyada yaklaşık 13 bin 500 veri merkezi bulunuyor; bunların 54'ü Belçika'da.

En fazla veri merkezine sahip ülke 5 bin 200'ü aşkın tesisle ABD. Konu ABD'deki ara seçimlerde de gündemin üst sıralarına çıktı; üç eyalette veri merkezlerine sıkı düzenleme isteyen Demokrat senatör ve valiler seçildi.

Kaynak: BBC