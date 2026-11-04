Grönland Parlamentosu ABD askeri varlığını genişletme anlaşmasını 16 evetle onayladı

Grönland Parlamentosu ABD askeri varlığını genişletme anlaşmasını 16 evetle onayladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Grönland Parlamentosu, ABD'nin Ada'daki askeri varlığının genişletilmesine imkan tanıyan güvenlik anlaşmasını onayladı. Oylamada 16 evet, 7 çekimser oy kullanıldı; anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Danimarka Parlamentosu'nun da onayı gerekiyor.
GRÖNLAND Parlamentosu'nda ABD'nin Ada'daki askeri varlığının genişletilmesinin önünü açan güvenlik anlaşmasının onaylandığı bildirildi.
Grönland basını, ABD'nin Ada'daki askeri varlığının genişletilmesinin önünü açan savunma anlaşması için parlamentoda oylama yapıldığını duyurdu. Anlaşma için 16 milletvekilinin 'evet', 7 milletvekilinin ise 'çekimser' oy kullandığı belirtildi. Güvenlik anlaşmasının yürürlüğe girebilmesi için Danimarka Parlamentosu'nda da onaylanması gerektiği kaydedildi.
Kaynak: DHA
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