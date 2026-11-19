13 yıllık bekleyişin ardından dün dünya genelinde satışa çıkan Grand Theft Auto 6'da (GTA 6) Afrika müziğine ayrılmış ayrı bir radyo kanalı yer alıyor. Kanalda Nijeryalı yıldızlar Burna Boy ve Asake ile Güney Afrikalı DJ Lag'in parçaları çalıyor, BBC'nin haberine göre.

Güney Afrika'nın en tanınmış elektronik müzik yapımcılarından DJ Lag, müziğinin oyunda yer almasını "hayalimin gerçekleşmesi" diye nitelendirdi.

KANALI BURNA BOY SUNUYOR

Oyunun yapımcısı Rockstar Games'in açıklamasına göre AfroBank FM adlı kanalda 20. yüzyılın Afrika klasiklerinden bugünün amapiano ve 3-step parçalarına kadar geniş bir yelpaze bulunuyor.

Kanalı Burna Boy, İngiliz DJ ve yapımcı Palms Trax ile birlikte sunuyor. Asake'nin hit şarkısı "Joha" da oyuncuların sanal dünyada araç kullanırken dinleyebileceği parçalar arasında.

Ganalı highlife efsaneleri Pat Thomas ve Ebo Taylor ile Güney Afrikalı sanatçılar Robot Boii ve Kamo Mphela da kanalda yer alıyor.

34 ŞARKILIK ALBÜM ÇIKTI

Rockstar, Atlantic Records ile birlikte 34 parçalık resmi bir film müziği albümü de yayımladı. Albümde Burna Boy'un oyun için yaptığı "Bigger" adlı yeni şarkı bulunuyor. Şirket bazı radyo kanallarının ayrıntılarını paylaştı ancak oyundaki şarkıların tam listesini henüz açıklamadı.

"10 YAŞINDAN BERİ GTA OYNUYORUM"

Asıl adı Lwazi Asanda Gwala olan DJ Lag, 2010'ların başında Durban'da doğan elektronik dans müziği türü gqom'un öncülerinden sayılıyor. "Bu duyguyu anlatamam. Oyunu dün gece oynamaya başladım, harika" diyen DJ Lag, yaklaşık 10 yaşından beri GTA oynadığını ve serinin son oyununda yer aldığına hâlâ inanamadığını söyledi.

GTA 6, oyuncuları Miami'nin kurgusal versiyonu Vice City'ye ve Florida'dan esinlenen Leonida eyaletine götürüyor. Oyunun hikâyesi, bir soygunun ters gitmesinin ardından büyük bir komplonun içine düşen Jason ve Lucia adlı iki suçluyu anlatıyor. Serinin önceki oyunu GTA 5, dünya genelinde 200 milyonu aşkın satışla tüm zamanların en çok satan oyunları arasında yer alıyor.

Kaynak: BBC